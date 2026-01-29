La Confédération africaine a rendu son verdict après les multiples incidents ayant émaillé la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal (0-1 a.p.). Tout le monde a pris.

On s’attendait à ce que le Sénégal se fasse durement sanctionner après les événements de la finale de la CAN. Parce que ses joueurs ont momentanément quitté le terrain, au moment du pénalty finalement manqué par Brahim Diaz. Et parce que ses supporters ont tenté d’envahir le terrain, se battant avec le service de sécurité marocain. Mais finalement, si elle s’est bien montrée sévère envers les Lions de la Téranga, la CAF a décidé de sanctionner également le pays organisateur, donnant ainsi l’impression d’équité.

Le sacre du Sénégal entériné

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a écopé de cinq matches de suspension et 83.000€ (100.000 dollars) d’amende pour avoir demandé à ses joueurs de quitter la pelouse après le fameux pénalty. Les anciens Marseillais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr seront également suspendus pour deux rencontres pour avoir pris à partie l’arbitre de la partie après sa décision controversée. Enfin, la Fédération sénégalaise devra régler une amende de 515.000€ pour le comportement de ses supporters.

Mais le Maroc a aussi été sanctionné. Ismaël Saibari écope de trois matches de suspension et 83.000€ d’amende, Achraf Hakimi de deux rencontres, les deux pour comportement antisportif. La Fédération américaine devra également régler une amende de 83.000€ pour le comportement des ramasseurs de balle avec les serviettes du gardien sénégalais. Et une autre du même montant pour le comportement de ses joueurs et de son staff technique à l’égard de l’arbitre. Et enfin une dernière de 100.000€ pour utilisation de lasers par ses supporters pendant la compétition.

Enfin, le plus important, la CAF a annoncé que la finale ne serait pas rejouée ou le Sénégal destitué de son titre. Elle entérine ainsi le sacre des Lions de la Téranga et met fin à toutes les polémiques qui ont suivi.