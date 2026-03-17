À LA UNE DU 17 MAR 2026
[22:55]Champions League : le PSG épatant, le Real résistant, le Sporting renversant
[22:53]CAN 2025 : coup de tonnerre, le Maroc donné vainqueur sur tapis vert !
[22:48]Chelsea – PSG (0-3) : Paris en balade, Kvaratskhelia et Safonov impressionnent
[21:52]OM : un premier signal positif en vue du choc face au LOSC
[21:17]FC Nantes : les supporters ont plébiscité le futur capitaine de Vahid Halilhodzic 
[20:56]ASSE : Mollo rabaisse l’OM et évoque un joueur du RC Lens
[20:17]PSG Mercato : Luis Campos en passe de se faire souffler un chouchou à 80 M€
[19:49]Chelsea – PSG : les compos sont tombées, il y a des surprises !
[19:37]RC Lens : Openda de retour, les supporters ont rendu leur verdict
[19:34]Manchester City – Real Madrid : le onze merengue pour éviter la remontada est connu
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN 2025 : coup de tonnerre, le Maroc donné vainqueur sur tapis vert !

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 22:53
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le jury d’appel de la Confédération africaine a décidé de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert, sanctionnant ainsi le Sénégal pour la sortie du terrain de ses joueurs en fin de match.

C’est une décision incroyable, qui ne devrait pas rester en l’état : ce soir, le jury d’appel de la CAF a décidé de destituer le Sénégal de son titre de champion d’Afrique pour l’offrir au finaliste, le Maroc, pourtant battu sur le terrain (0-1 a.p.). Le jury a décidé de sanctionner les Lions de la Teranga pour leur sortie du terrain dans les dernières minutes de la partie, quand l’arbitre a décidé d’accorder un pénalty très litigieux au Maroc, juste après leur avoir annulé un but. Fous de rage, les Sénégalais avaient décidé de quitter la pelouse, avant d’être rappelés par leur capitaine, Sadio Mané.

L’affaire ne devrait pas en rester là

Cette décision avait provoqué de gros incidents en tribunes entre les forces de l’ordre marocaines et les supporters sénégalais. Il existait également un risque de sanction, qui a fini par tomber avec cette incroyable décision sur tapis vert. Le Sénégal, au courage, avait pourtant amplement mérité son succès sur le terrain. Mais le jury de la CAF a décidé du contraire et donné le trophée au Maroc, vainqueur 3-0 sur tapis vert. Une drôle d’affaire qui, on le répète, ne devrait pas en rester là…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

CAN 2025

Actu foot CAN 2025 : les infos les plus chaudes