Le jury d’appel de la Confédération africaine a décidé de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert, sanctionnant ainsi le Sénégal pour la sortie du terrain de ses joueurs en fin de match.

C’est une décision incroyable, qui ne devrait pas rester en l’état : ce soir, le jury d’appel de la CAF a décidé de destituer le Sénégal de son titre de champion d’Afrique pour l’offrir au finaliste, le Maroc, pourtant battu sur le terrain (0-1 a.p.). Le jury a décidé de sanctionner les Lions de la Teranga pour leur sortie du terrain dans les dernières minutes de la partie, quand l’arbitre a décidé d’accorder un pénalty très litigieux au Maroc, juste après leur avoir annulé un but. Fous de rage, les Sénégalais avaient décidé de quitter la pelouse, avant d’être rappelés par leur capitaine, Sadio Mané.

L’affaire ne devrait pas en rester là

Cette décision avait provoqué de gros incidents en tribunes entre les forces de l’ordre marocaines et les supporters sénégalais. Il existait également un risque de sanction, qui a fini par tomber avec cette incroyable décision sur tapis vert. Le Sénégal, au courage, avait pourtant amplement mérité son succès sur le terrain. Mais le jury de la CAF a décidé du contraire et donné le trophée au Maroc, vainqueur 3-0 sur tapis vert. Une drôle d’affaire qui, on le répète, ne devrait pas en rester là…