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Après la décision polémique de la Confédération Africaine de Football offrant la CAN au Maroc sur tapis vert, Ousmane Dembélé (PSG, 28 ans) a lâché une phrase forte, captée après Chelsea – PSG (0-3).

C’est une décision qui a secoué toute la planète football. Alors que le Sénégal s’était imposé sur le terrain face au Maroc lors de la CAN 2025, la CAF a finalement décidé de sanctionner les Lions de la Téranga d’une défaite 3-0 sur tapis vert, attribuant le titre aux Marocains. Une situation totalement inédite, aujourd’hui contestée devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Dans ce contexte tendu, les réactions n’ont pas tardé à fleurir, entre incompréhension et ironie. Et l’une d’elles fait particulièrement le buzz. Après la rencontre entre Chelsea et le PSG à Stamford Bridge (0-3), Ousmane Dembélé a été surpris en pleine discussion avec Wesley Fofana.

« Pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN »

Dans des images captées par Canal+, l’ailier parisien lâche alors une phrase aussi spontanée que virale : « Pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN, frère ». Une sortie qui a immédiatement fait réagir. Entre rire et stupéfaction, les deux internationaux français semblaient eux-mêmes amusés par la situation.

Mais cette phrase illustre surtout le sentiment général dans le monde du football face à cette décision totalement improbable. Pour le PSG, cette séquence reste anecdotique sur le plan sportif, mais elle témoigne de l’impact médiatique de cette affaire. Entre polémique juridique et réactions de joueurs, cette CAN 2025 n’a clairement pas fini de faire parler.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League