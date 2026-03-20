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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur une nouvelle terreur de Serie A

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 12:17
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Ange-Yoan Bonny (Inter Milan)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG s’intéresse à Ange-Yoan Bonny, jeune attaquant de l’Inter Milan. Luis Enrique aurait flashé sur le joueur de 22 ans mais le chemin pour le recruter cet été s’annonce semé d’embûches.

Le PSG lorgne la Serie 1. À seulement 22 ans, Ekrem Konur croit savoir qu’Ange-Yoan Bonny est déjà sur les radars de Luis Campos. Actif sur le marché des jeunes talents prometteurs, le club de la capitale suit l’ancien attaquant de Parme, recruté l’été dernier par l’Inter Milan pour 23 millions d’euros.

7 buts et 7 passes décisives pour Bonny 

Pourtant, Bonny n’est pas encore un titulaire régulier en Serie A. Cette saison, il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant 7 passes décisives. Des statistiques suffisantes pour éveiller l’intérêt du PSG, en concurrence avec la formation saoudienne d’Al-Hilal.

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Mais l’Inter Milan ne semble pas vendeur. Toujours selon Konur, les Nerazzurri prévoient de conserver le Français. Cependant, une offre de 50 millions d’euros pourrait faire basculer la situation, alors que Transfermarkt estime sa valeur à 35 millions. Une décision lourde pour Paris, qui devra peser le pour et le contre d’un investissement massif sur un attaquant encore en pleine progression.

Un dossier stratégique pour le PSG

À cela s’ajoute la question internationale. Bonny, né à Aubervilliers, a déjà été sélectionné avec les Espoirs français, mais il pourrait se rapprocher de la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, avait maladroitement annoncé un accord avec le joueur avant d’être corrigé par sa Fédération. Le statut d’international et la possibilité d’une participation à la Coupe du Monde 2026 peuvent influencer la valeur et l’attractivité du joueur pour le PSG. Le dossier Bonny s’annonce complexe mais stratégique.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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