OM, OL Mercato : le PSG prêt à doubler les deux Olympiques pour une ancienne star de Ligue 1 ?

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Le duel s’annonce intense sur le marché des transferts. L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais pourraient bien se faire devancer par le Paris Saint-Germain sur un dossier brûlant. Dans le viseur : Jonathan David, ancien buteur du LOSC Lille. Et Paris semble déjà prêt à passer à l’action.

Le PSG prépare un coup stratégique

Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG travaille en coulisses sur une opération ambitieuse pour renforcer son attaque.

À la manœuvre, Luis Campos réfléchirait à une solution pour gérer le cas Randal Kolo Muani. Recruté à prix d’or en 2023, l’attaquant français est aujourd’hui poussé vers la sortie après des prêts successifs à la Juventus et à Tottenham.

Un échange qui change tout

L’idée du PSG ? Monter un échange avec la Juventus incluant Jonathan David.

Malgré une saison mitigée en Serie A (7 buts), l’international canadien reste très apprécié par Luis Campos, qui connaît parfaitement son profil depuis son passage en Ligue 1.

Un retour en France prend donc de plus en plus de sens.

L’OM et l’OL également sur le coup

Mais Paris n’est pas seul. L’OM et l’OL suivent eux aussi la situation de Jonathan David de près.

Les deux Olympiques cherchent à renforcer leur attaque avec un profil fiable et expérimenté en Ligue 1. Et l’ancien Lillois coche toutes les cases.

Un dossier qui pourrait rapidement se transformer en bataille à trois.

Paris a un coup d’avance

Avec la possibilité d’inclure Kolo Muani dans la transaction, le PSG dispose d’un avantage stratégique majeur.

Ce type de montage pourrait séduire la Juventus et permettre à Paris de doubler ses concurrents français sans forcément entrer dans une surenchère financière directe.

Un été sous haute tension

Si ce scénario se confirme, le PSG pourrait frapper fort… tout en compliquant sérieusement les plans de Marseille et Lyon.

Dans ce dossier, comme souvent, tout pourrait se jouer très vite. Mais une chose est sûre : Jonathan David sera l’un des noms à suivre de très près lors du prochain mercato.