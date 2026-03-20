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Au PSG, le dossier Senny Mayulu (19 ans) prend une tournure inattendue. Entre tensions, incompréhensions et négociations à l’arrêt, le jeune milieu se sent fragilisé… alors que le club pousse pour prolonger.

Le climat s’est clairement tendu autour de Senny Mayulu. À un an de la fin de son contrat, le jeune milieu du PSG se retrouve au cœur d’un dossier aussi sensible que stratégique. Selon L’Équipe, une prolongation reste envisagée. Pourtant, les discussions sont loin d’être fluides. Depuis plusieurs semaines, trois propositions ont été transmises au joueur, avec à chaque fois un contrat de cinq ans à la clé. Des offres globalement similaires, mais avec des variables différentes.

Mayulu a l’impression d’avoir été « jeté sous un bus »

Résultat : aucune avancée concrète, sans pour autant de rupture nette. Mais ce qui a véritablement crispé le clan Mayulu, ce sont les fuites apparues mi-février. Le joueur du PSG aurait été présenté comme exigeant des conditions salariales comparables à celles de Warren Zaïre-Emery, une version fermement démentie par son entourage. En interne, le ressenti est fort. Le titi parisien aurait eu l’impression d’avoir été « jeté sous un bus ». Une séquence mal vécue, générant incompréhension et frustration, tant sur le fond que sur le timing.

Un attachement intact malgré les tensions

Malgré cet épisode, Senny Mayulu n’a jamais changé de position en public. Le milieu de 19 ans souhaite rester au PSG, notamment pour continuer à évoluer sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur qu’il apprécie particulièrement. De son point de vue, aucune urgence ne justifiait une telle pression. Mais du côté du club, l’enlisement des négociations aurait poussé à accélérer les choses, quitte à brusquer la situation.

Aujourd’hui, l’heure est à l’accalmie. Les échanges sont au point mort, sans reprise imminente annoncée, mais sans rupture définitive non plus. Un statu quo fragile, qui laisse la porte ouverte à une issue positive… tout en laissant planer le doute sur les séquelles de cet épisode.

Un avenir encore ouvert

Car en coulisses, plusieurs clubs ont déjà pris des renseignements. Une situation qui pourrait rapidement évoluer au PSG, même si le principal intéressé temporise. L’international Espoirs reste focalisé sur ses objectifs sportifs : conserver le titre de champion de France et préparer le quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Dans ce contexte, Senny Mayulu pourrait encore avoir un rôle à jouer dans la rotation parisienne. Mais une question demeure : cette affaire laissera-t-elle des traces irréversibles dans son esprit au moment de trancher pour son avenir ?

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League