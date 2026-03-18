Remplacé à l’heure de jeu contre Chelsea (3-0) et sorti en grimaçant, l’attaquant du PSG Bradley Barcola va manquer plusieurs semaines de compétition.

Bradley Barcola a vécu un match en forme de montagnes russes contre Chelsea (3-0), hier ! A la 14e minute, il a inscrit un superbe but, avec un enchaînement ultra rapide contrôle du gauche-volée du droit à l’entrée de la surface des Blues, sa frappe terminant en lucarne. Le PSG menait alors 2-0 et avait assuré sa qualification après le 5-2 de l’aller. Mais à la 53e, il s’est fait mal à la cheville droite et a été remplacé dans la foulée. Sorti en grimaçant, il portait une attelle au moment de quitter Stamford Bridge, ce qui n’était guère rassurant, même si Luis Enrique a tenté de positiver lors de sa conférence de presse.

Il ne rejoindra pas les Bleus fin mars

Le Paris Saint-Germain vient de communiquer sur l’état de santé de l’ancien Lyonnais : « Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines ». Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins assure que l’ailier ne rejoindra pas l’équipe de France, qui doit disputer deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie aux Etats-Unis à la fin du mois. Bradley Barcola en a donc pour au moins trois semaines d’arrêt.

Pour le PSG, c’est évidemment un coup dur, même s’il n’y a qu’un match à jouer durant ce laps de temps (à Nice ce week-end). Luis Enrique et son staff vont espérer que Bradley Barcola sera sur pieds pour les quarts de finale de la Champions League, qui se joueront début avril. Mais selon les premiers échos, il devrait manquer le match aller…

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League