Alors que la qualification était assurée, le défenseur du PSG Achraf Hakimi a été à deux doigts de blesser très gravement un joueur de Chelsea, ce qui lui aurait valu une longue suspension…

Le Paris Saint-Germain a réalisé un récital, hier, sur la pelouse de Chelsea. Déjà victorieux 5-2 à l’aller, les hommes de Luis Enrique en ont collé trois à des Blues qu’ils ont totalement dominé. Et comme tout leur a réussi à l’aller comme au retour, ils ont terminé la rencontre à onze, ce qui est un petit miracle au regard des images qui circulent ce mercredi. C’est le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah qui a publié un cliché assez impressionnant dans lequel on voit Achraf Hakimi piétiner sa cheville, obligeant son pied droit à faire un angle de 90° !

Le Marocain a failli casser la cheville de Chalobah

L’action s’est produite à la 83e minute et n’a même pas donné lieu à un ralenti ou à un appel de la VAR ! Le jeu a continué mais Chalobah a demandé à quitter le terrain, sans pouvoir être remplacé car Liam Rosenior avait déjà fait ses cinq changements. Quand on voit l’image, on comprend mieux pourquoi le défenseur n’a pas tenu dix minutes de plus… Sur son compte Instagram, Chalobah a remercié dieu de ne pas avoir eu la cheville cassée. Achraf Hakimi peut en faire de même car si ça avait été le cas, il aurait eu droit à une longue suspension, forcément malvenue alors qu’arrivent les quarts de finale de la Champions League !

Le Marocain du PSG vit d’ailleurs une drôle de saison dans la reine des compétitions puisqu’à l’automne, il s’était déjà retrouvé dans la même situation sauf que c’est lui qui avait été blessé par Luis Diaz. Le Colombien du Bayern avait écopé de trois matches de suspension, réduits à deux après appel. Hakimi, lui, avait fait une course contre la montre afin d’être remis pour la CAN…

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League