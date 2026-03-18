À LA UNE DU 18 MAR 2026
[16:23]RC Lens : l’arbitrage frustre doublement les Sang et Or après Lorient
[16:06]FC Barcelone : Lamine Yamal défie le PSG
[15:49]PSG : le triomphe sur Chelsea a validé un choix risqué de Luis Enrique
[15:00]Chelsea – PSG (0-3) : Pierre Ménès et Daniel Riolo subjugués par les Parisiens, doublé en vue en Ligue des Champions !  
[14:30]FC Nantes : les Kita ont acté une décision rare pour Halilhodzic et les supporters en vue du maintien 
[14:00]OL : un ancien de l’ASSE vole au secours d’Endrick ! 
[13:40]OM Mercato : Jonathan David divise… mais les supporters disent oui !
[13:20]FC Barcelone Mercato : Flick a validé, la grande annonce tombera en fin de saison ! 
[13:08]RC Lens – Angers : Sage parle de Koffi, annonce une bonne nouvelle et fait une annonce sur l’avenir d’Abdulhamid 
[13:01]ASSE : nouveau coup dur pour Larsonneur 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : le triomphe sur Chelsea a validé un choix risqué de Luis Enrique

Par Raphaël Nouet - 18 Mar 2026, 15:49
💬 Commenter
Luis Enrique suivant Chelsea-PSG depuis le bord du terrain.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Peu de monde a compris que le PSG laisse partir Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Mais force est de constater qu’une fois encore, Luis Enrique avait vu juste…

Hier soir, à 262 kilomètres de distance, le PSG a terrassé Chelsea à Stamford Bridge (3-0) pendant que le Real Madrid faisait chuter Manchester City à l’Etihad (2-1). En suivant ces deux rencontres, une chose a sauté aux yeux : Gianluigi Donnarumma a plus perdu au change en quittant le PSG à l’intersaison que le club de la capitale. Car à Londres, Matvei Safonov, qui était la doublure de l’Italien la saison dernière, a réalisé des parades énormes, permettant à son équipe de préserver sa cage inviolée alors que les Blues se sont procurés au moins quatre très grosses occasions. A l’inverse, Donnarumma n’a pas réussi à faire la différence, s’inclinant deux fois devant Vinicius Jr.

Luis Enrique n’a jamais été fan de Donnarumma

Cette décision de vendre Donnarumma alors qu’il venait d’être fondamental dans la conquête de la première Champions League du PSG vient de Luis Enrique. L’Espagnol n’a jamais été fan de l’Italien, à qui il lui reprochait un jeu au pied limité. Les deux hommes ont coexisté pendant deux saisons mais dès qu’il en a eu la possibilité, et les négociations bloquées pour sa prolongation en était une, Luis Enrique s’est séparé de son portier. Comme lorsqu’il a dit que le PSG serait plus fort sans Kylian Mbappé, tout le monde a pensé qu’il était fou. Mais il avait une nouvelle fois raison.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Non seulement le PSG ne s’est pas affaibli après le départ de Donnarumma mais il a remporté ses trois derniers trophées (Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale, Trophée des Champions) aux tirs au but, la spécialité de l’Italien. Et Safonov a prouvé hier à Stamford Bridge qu’il était aussi bon que son prédécesseur sur sa ligne. Luis Enrique avait vu juste avant tout le monde, une fois de plus…

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSGLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG