Peu de monde a compris que le PSG laisse partir Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Mais force est de constater qu’une fois encore, Luis Enrique avait vu juste…

Hier soir, à 262 kilomètres de distance, le PSG a terrassé Chelsea à Stamford Bridge (3-0) pendant que le Real Madrid faisait chuter Manchester City à l’Etihad (2-1). En suivant ces deux rencontres, une chose a sauté aux yeux : Gianluigi Donnarumma a plus perdu au change en quittant le PSG à l’intersaison que le club de la capitale. Car à Londres, Matvei Safonov, qui était la doublure de l’Italien la saison dernière, a réalisé des parades énormes, permettant à son équipe de préserver sa cage inviolée alors que les Blues se sont procurés au moins quatre très grosses occasions. A l’inverse, Donnarumma n’a pas réussi à faire la différence, s’inclinant deux fois devant Vinicius Jr.

Luis Enrique n’a jamais été fan de Donnarumma

Cette décision de vendre Donnarumma alors qu’il venait d’être fondamental dans la conquête de la première Champions League du PSG vient de Luis Enrique. L’Espagnol n’a jamais été fan de l’Italien, à qui il lui reprochait un jeu au pied limité. Les deux hommes ont coexisté pendant deux saisons mais dès qu’il en a eu la possibilité, et les négociations bloquées pour sa prolongation en était une, Luis Enrique s’est séparé de son portier. Comme lorsqu’il a dit que le PSG serait plus fort sans Kylian Mbappé, tout le monde a pensé qu’il était fou. Mais il avait une nouvelle fois raison.

Non seulement le PSG ne s’est pas affaibli après le départ de Donnarumma mais il a remporté ses trois derniers trophées (Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale, Trophée des Champions) aux tirs au but, la spécialité de l’Italien. Et Safonov a prouvé hier à Stamford Bridge qu’il était aussi bon que son prédécesseur sur sa ligne. Luis Enrique avait vu juste avant tout le monde, une fois de plus…

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League