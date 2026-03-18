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FRANCE

PSG : Luis Enrique explose après Chelsea et donne des nouvelles de Doué et Barcola 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 07:20
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Luis Enrique (PSG)
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Luis Enrique a livré ses impressions sur la démonstration du PSG contre Chelsea en 8es de finale retour de la Ligue des Champions.

Cette fois, il n’a rien retenu. Après le large succès du PSG sur la pelouse de Chelsea (3-0), synonyme de qualification éclatante en quarts de finale de la Ligue des Champions avec un score cumulé de 8-2, Luis Enrique a laissé éclater sa satisfaction.

Dans un vestiaire en fusion, l’entraîneur du PSG savourait un message fort envoyé à toute l’Europe. « Ça fait du bien, a-t-il lancé, sourire aux lèvres, avant d’enchaîner en conférence de presse. Le déclic, le déclic, vous cherchez toujours ça. Nous, notre histoire, c’est de chercher à nous améliorer tout le temps. On a montré à l’Europe qu’on voulait tout le temps gagner. La confiance est là. »

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Luis Enrique rassure pour Doué et Barcola 

Un discours clair, presque offensif, qui traduit l’ambition grandissante du PSG dans cette compétition.  Mais tout n’a pas été parfait dans cette soirée maîtrisée. Auteur du deuxième but parisien, Bradley Barcola a dû céder sa place peu après la pause, touché à la cheville. Remplacé par Désiré Doué, l’ancien Lyonnais a immédiatement regagné les vestiaires, grimaçant… et équipé d’une botte orthopédique à sa sortie de Stamford Bridge.

De quoi susciter une certaine inquiétude. Mais là encore, Luis Enrique a voulu calmer le jeu : « Il faut attendre mercredi pour savoir exactement. Rien d’important mais je ne suis pas docteur. Rien d’important non plus pour Neves. » Un message rassurant, même si le staff du PSG attendra les examens pour confirmer l’état de Bradley Barcola et de João Neves.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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