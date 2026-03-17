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[13:00]PSG : l’émir du Qatar a signé un coup de folie à 200 millions d’euros ! 
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FRANCE

PSG : l’émir du Qatar a signé un coup de folie à 200 millions d’euros ! 

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 13:00
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L'émir du Qatar
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Alors que les dirigeants du PSG attendent le mercato estival pour frapper fort, le club de la capitale s’est déjà bien doté.

Le PSG fait parler de lui et pas seulement sur le terrain. Selon Lynk Paris, le club de la capitale a franchi la barre mythique des 200 millions d’euros par an. Une première dans l’histoire du club, qui le place dans le cercle très fermé du Top 5 mondial aux côtés du Real Madrid, Manchester City, Barcelone et Manchester United.

Un nouveau sponsor manche historique 

Le secret du PSG ? Un nouveau sponsor manche : Beyond Developments. L’accord rapporte 20 millions d’euros supplémentaires et complète un puzzle déjà impressionnant : 

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Nike/Jordan : 80 M€
Qatar Airways : 80 M€
Beyond Developments : 20 M€
Snipes : 10 M€

Le PSG s’invite à la table des plus grands

Avec ce jackpot, la marque PSG n’a jamais été aussi puissante. L’émir du Qatar montre une fois de plus sa volonté de renforcer la visibilité mondiale du club et d’asseoir son influence économique et sportive. Résultat : Paris ne se contente plus d’aligner une attaque de stars sur le terrain. Le club est désormais un mastodonte commercial capable de rivaliser avec les plus grands d’Europe. Cet été, entre mercato et puissance économique, le PSG s’affirme plus que jamais comme un acteur incontournable du football mondial.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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