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FRANCE

PSG Mercato : un chouchou du FC Barcelone pour remplacer Dembélé ?

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 10:04
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Harry Kane (Bayern)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Avant le choc à Stamford Bridge en Ligue des Champions, le PSG peut compter sur Ousmane Dembélé. Mais dans l’ombre, les dirigeants planchent déjà sur l’après-Ballon d’Or 2025 avec une cible de choix : Harry Kane (Bayern, 32 ans).

Ce soir, le PSG se déplace à Stamford Bridge pour le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions (21h), fort d’un succès 5-2 à l’aller. Luis Enrique pourra compter sur une grande partie de son effectif, avec notamment Ousmane Dembélé, joueur clé du groupe parisien. Mais en coulisses, l’avenir du Français fait déjà débat. 

Le PSG sur Kane ?

En Espagne, El Nacional évoque la possibilité d’un départ de Dembélé et le plan du club pour préparer l’après-Ballon d’Or 2025. La piste la plus chaude ? Harry Kane. L’attaquant anglais de 32 ans, actuellement au Bayern Munich, serait ciblé par le PSG comme successeur potentiel. Avec 45 buts et 5 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien de Tottenham reste un profil idéal pour renforcer le secteur offensif parisien. 

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Le FC Barcelone s’est déjà cassé les dents 

Reste un détail : ciblé par le FC Barcelone, Kane est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, et le club bavarois semble pour l’instant vouloir prolonger son attaquant vedette. Un départ cet été paraît donc peu probable, mais le simple fait que le PSG garde ce dossier actif montre que la stratégie pour sécuriser l’avenir offensive est déjà enclenchée. Entre Ligue des Champions et mercato, le Paris Saint-Germain jongle avec ses ambitions sportives et ses plans pour l’avenir, et Harry Kane reste un nom qui fait tourner les têtes à Paris.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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