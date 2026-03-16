Pronostic Chelsea – PSG : Paris peut-il se prendre une nouvelle remontada ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici l’analyse complète du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Largement vainqueur à l’aller (5-2), le Paris Saint-Germain a pris une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens, qui n’ont pas joué ce week-end en Ligue 1, se présentent donc avec sérénité ce mardi (21h) sur la pelouse de Chelsea pour le match retour.

Comme l’avaient fait par le passé le FC Barcelona ou Manchester United face au club de la capitale, les Blues tenteront, de leur côté, de réaliser une incroyable remontada.

Ligue des Champions – Chelsea vs PSG

Mardi 17 mars 2026 · 21h · Stamford Bridges

Chelsea : tout tenter pour renverser la situation

Battus 5-2 lors de la première manche, les Londoniens savent qu’ils devront prendre des risques pour espérer renverser cette double confrontation.

Chelsea devrait adopter une approche offensive afin de revenir rapidement au score dans l’ensemble des deux matchs. Poussés par leur public, les Blues pourraient imposer un rythme élevé et chercher à mettre la pression sur la défense parisienne dès l’entame.

Le danger pour les Anglais réside toutefois dans l’équilibre défensif. En voulant trop se projeter vers l’avant, ils pourraient laisser des espaces dans leur dos, ce qui serait une aubaine face à une équipe du PSG particulièrement dangereuse en transitions rapides.

Dans ce contexte, Chelsea devra faire preuve d’efficacité devant le but tout en évitant de s’exposer excessivement aux contres.

Paris Saint-Germain : gérer l’avantage et frapper en contre

Avec trois buts d’avance, le PSG peut aborder cette rencontre avec davantage de maîtrise stratégique.

Les Parisiens ne seront pas obligés de se découvrir et pourraient privilégier un bloc équilibré pour contrôler le tempo du match. L’objectif sera avant tout de ne pas concéder un but trop tôt qui relancerait la confrontation.

Dans cette configuration, la vitesse des joueurs offensifs parisiens pourrait faire très mal à une équipe de Chelsea contrainte d’attaquer. Les transitions rapides et la capacité à exploiter les espaces pourraient devenir l’arme principale du PSG.

Même en cas de défaite sur ce match retour, le club de la capitale possède une marge confortable pour valider son billet pour les quarts de finale.

Les confrontations récentes

Les duels entre Chelsea et le PSG ont souvent donné lieu à des rencontres spectaculaires sur la scène européenne.

Lors du match aller, les Parisiens ont pris une large avance en s’imposant 5-2 dans une rencontre offensive où plusieurs joueurs parisiens se sont illustrés.

Historiquement, les confrontations entre les deux clubs restent relativement équilibrées, avec plusieurs matchs serrés en phase à élimination directe.

Cependant, l’ampleur du score à l’aller change considérablement la physionomie de cette double confrontation.

Sur les 10 dernières rencontres :

PSG : 4 victoires

Chelsea : 3 victoires

Match nul : 3

Les compos probables

La compo probable de Chelsea : Jörgensen – Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Pedro Neto – Joao Pedro.

Absents : Mudryk (suspendu pour dopage), Colwill, Gittens, Estevao (blessés), Essugo (non inscrit).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

Absents : Ruiz, Ndjantou (blessés).

Les joueurs à suivre

Enzo Fernandez (Chelsea) : Le milieu argentin traverse une bonne période avec les Blues. Auteur d’un but et de deux passes décisives lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, il s’impose comme l’un des éléments les plus influents du jeu londonien.

Sa vision du jeu et sa qualité de frappe pourraient être déterminantes pour tenter de faire vaciller la défense parisienne. Dans un match où Chelsea devra se montrer entreprenant, Fernandez pourrait être l’un des principaux créateurs de danger.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) : L’ailier géorgien a été l’un des grands artisans du succès parisien lors du match aller. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face à Chelsea, il a constamment mis en difficulté la défense anglaise grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble.

Dans une rencontre où les espaces pourraient être nombreux, Kvaratskhelia pourrait une nouvelle fois faire parler sa créativité et son sens du but.

Les tendances de cotes : Chelsea légèrement favori pour le match

Issue Bookmaker Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Chelsea (1) Unibet 2,10 47 % Stable Match nul (X) Unibet 4,10 24 % Stable Victoire PSG (2) Unibet 3,10 32 % Stable

Les bookmakers donnent un léger avantage à Chelsea pour ce match retour, notamment grâce à l’avantage du terrain.

Toutefois, cette tendance ne reflète pas forcément l’issue de la qualification, puisque le PSG possède déjà une avance très confortable sur l’ensemble des deux rencontres.

Notre pronostic pour Chelsea – PSG

Les deux équipes marquent : Chelsea devra attaquer pour espérer revenir dans la double confrontation, tandis que le PSG aura des opportunités en contre. Les deux équipes devraient se procurer plusieurs occasions.

Chelsea devra attaquer pour espérer revenir dans la double confrontation, tandis que le PSG aura des opportunités en contre. Les deux équipes devraient se procurer plusieurs occasions. Plus de 2,5 buts :Le contexte du match, avec une équipe obligée de se découvrir et l’autre très dangereuse en transition, pourrait favoriser une rencontre ouverte et riche en occasions.

Scores possibles

2-1 pour Chelsea : les Blues pourraient s’imposer devant leur public sans réussir à combler leur retard.

les Blues pourraient s’imposer devant leur public sans réussir à combler leur retard. 2-2 : un scénario plausible si les deux équipes profitent des espaces laissés par les phases offensives.

Avec l’avance acquise à l’aller, le PSG semble avoir fait le plus dur dans cette double confrontation. Chelsea devrait tout tenter pour sauver l’honneur devant son public, mais les Parisiens possèdent les armes pour gérer leur qualification et exploiter les espaces laissés par les Londoniens.