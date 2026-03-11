PSG – Chelsea : Paris domine la première manche, les notes des Parisiens

Au terme d’un match rythmé et plaisant, le PSG a dominé ce mercredi soir Chelsea (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a pris une sérieuse option pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Devant leur public, les champions d’Europe en titre ont battu ce mercredi soir Chelsea (5-2) en huitième de finale une semaine avant le match retour à Stamford Bridge.

Après une bonne entame de match, le PSG rapidement ouvert le score grâce à un superbe but de Bradley Barcola (10e). Les Blues ont toutefois réagi et égalisé par l’intermédiaire de Malo Gusto (28e) lors de leur temps fort. Juste avant la pause, les hommes de Luis Enrique ont repris l’avantage grâce à Ousmane Dembélé (40e).

En seconde période, les Londoniens sont de nouveau logiquement revenus au score après un but d’Enzo Fernandez (57e). Mais les Parisiens ont trouvé les ressources pour reprendre les commandes du match, marquant trois buts dans les 20 dernières minutes, signés Vitinha (74e) et Khvicha Kvaratskhelia par deux fois (86e, 90+4e).

Les notes des Parisiens

Matvey Safonov (4) : Pour sa 10e titularisation consécutive dans les cages parisiennes, le gardien russe aurait pu mieux faire le but de Malo Gusto (28e). Il s’est toutefois bien rattrapé en réalisant une grosse parade sur une frappe de Cole Palmer, qui amène ensuite le but d’Ousmane Dembélé (40e). En seconde période, il ne peut pas grand-chose sur le but d’Enzo Fernandez (57e).

Achraf Hakimi (5) : Passeur décisif sur le cinquième but de son équipe (90+4e), le Marocain a souvent amené le danger offensivement sur son côté droit, mais n’était pas toujours présent défensivement, et notamment sur le but d’Enzo Fernandez (57e).

Marquinhos (4) : À l’image du deuxième but de Chelsea (57e), le Brésilien a souffert face à la vitesse et la percussion de Pedro Neto.

Willian Pacho (5) : L’Équatorien n’a pas été impérial dans les duels, mais a plutôt bien muselé Joao Pedro.

Nuno Mendes (4) : Ayant notamment délaissé son couloir gauche sur le but de Malo Gusto (28e), Nuno Mendes a été en difficultés défensivement.

Vitinha (6) : Un match neutre pour l’ancien joueur de Porto jusqu’à cette 74e minute où il offre la victoire à son équipe d’un lob merveilleux (74e).

Warren Zaïre-Emery (5) : Précieux dans la récupération, le Français a rendu une copie plutôt propre, mais a été assez discret dans la construction du jeu parisien. Remplacé par Lucas Hernandez (78e).

Joao Neves (7) : Auteur d’une passe décisive pour Bradley Barcola d’une remise de la tête astucieuse (10e), l’ancien joueur de Benfica s’est montré décisif offensivement et précieux défensivement par son gros travail au marquage de Cole Palmer.

Désiré Doué (4) : Préféré à Khvicha Kvaratskhelia sur le couloir droit de l’attaque parisienne, l’ancien Rennais n’a pas tout réussi, mais a parfaitement lancé dans la profondeur Ousmane Dembélé pour le deuxième parisien (40e). Il n’est, par ailleurs, pas exempt de tout reproche sur le but d’Enzo Fernandez (57e), manquant par nonchalance de récupérer le ballon. Remplacé par le Géorgien (62e).

Bradley Barcola (8) : L’ancien Lyonnais a été décisif sur deux des cinq buts parisiens. Pour l’un de ses premiers ballons du match, il a d’abord ouvert le score d’une demi-volée imparable (10e), puis a piqué le ballon sur le dégagement de Jorgenson qui amène le but de Vitinha (74e). Plus globalement, Bradley Barcola a été très remuant sur son côté gauche. Il est cependant fautif sur le premier but des Blues où il a laissé un boulevard à Malo Gusto (28e). Remplacé par Senny Mayulu (77e).

Ousmane Dembélé (6) : L’attaquant parisien a signé son retour comme titulaire par un but de classe mondiale (40e). Pour le reste, il a été très mobile, mais a semblé parfois en manque de rythme. Remplacé par Kang-In Lee (69e).

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.