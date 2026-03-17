Le PSG a totalement maîtrisé son sujet ce soir à Stamford Bridge et surclassé Chelsea (3-0 après le 5-2). Luis Enrique et ses hommes sont au rendez-vous des quarts de finale de la Champions League.

Largement battus au Parc des Princes (5-2) il y a six jours après avoir fait illusion pendant une heure, Chelsea a cru au miracle. Ses glorieux anciens, au premier rang desquels Claude Makelele, ont voulu faire croire que l’enfer attendait le PSG à Stamford Bridge. Chauffer ainsi les champions du monde n’était sans doute pas la meilleure des idées. Car non seulement les supporters parisiens ont remporté le match des tribunes, se permettant même des « Olé » chambreurs au cœur de la première période, mais, surtout, le PSG a surclassé les Blues (3-0), ne lui laissant que six minutes d’espoir !

Un héros à chaque bout du terrain

Six minutes, c’est le temps qu’il a fallu à Kvaratskhelia pour ouvrir le score, profitant d’une grossière erreur de Sarr. Assommé, Chelsea a tenté de réagir mais Barcola a doublé la mise dès la 14e minute, d’un enchaînement sublime contrôle du gauche-reprise du droit dans la lucarne anglaise, à l’entrée des 18 mètres ! Paris a eu le contrôle du jeu tout du long mais les Blues ont parfois réussi à s’approcher de ses buts. Mais Safonov a fait bonne garde, réalisant deux grands arrêts en première période, sur une frappe enroulée puis une tête à bout portant, avant de récidiver après la pause. Plus en contrôle en seconde période, le PSG a tout de même réussi à inscrire un troisième but par Mayulu d’une énorme frappe du gauche de vingt mètres.

Après une telle démonstration de force, le PSG peut logiquement se projeter très loin dans la compétition. Car son prochain adversaire devrait être un Liverpool beaucoup moins bon que celui qu’il a éliminé l’année dernière ou un Galatasaray fébrile en défense. Ensuite, en demies, il pourrait retrouver le Real Madrid de Kylian Mbappé, tellement décevant cette saison encore. La route vers la finale semble dégagée pour Luis Enrique et ses hommes. Eux qui donnaient des signes de fatigue ces derniers temps ont remis les pendules à l’heure en deux prestations de très haut de gamme face à Chelsea. L’Europe est prévenue !

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League