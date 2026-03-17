Ancien joueur de Chelsea mais également du PSG, Claude Makelele a fait la promotion du match de ce soir dans une vidéo postée par les Blues. Ça n’a pas plu du tout aux supporters parisiens.

En cette fin d’après-midi, Claude Makelele était l’une des tendances sur X. Pourtant, l’ancien milieu de terrain n’a rien fait de spécial, si ce n’est donner sa voix à une vidéo publiée par Chelsea. Problème, c’est pour faire la promotion du 8e de finale retour de Champions League contre le PSG ! Il dit : « Beaucoup de choses peuvent changer en 90 minutes. Tout est prêt à Stamford Bridge. L’équipe a l’avantage de jouer à domicile, l’ambiance est électrique. Rien n’est encore décidé ».

Il assurait pourtant soutenir les deux clubs

Cela a valu un nombre de critiques assez important. Car Claude Makelele a certes joué pendant cinq ans à Chelsea (2003-08) mais il a également été joueur du PSG pendant trois saisons (2008-11) ! Il a été parisien a un moment compliqué du club de la capitale, pendant la période Colony Capital, juste avant le rachat par les Qataris. A l’époque, le PSG jouait davantage pour son maintien que pour les titres. Makelele a été exemplaire durant cette période et était très apprécié des supporters. D’où ce sentiment de trahison…

Dans une interview, Claude Makelele avait pris soin d’expliquer qu’il supporterait les deux clubs ce soir car il avait passé des moments très agréables dans les deux. Il constatait également qu’il avait été au départ de projets importants à Chelsea comme à Paris. Mais visiblement, contrairement à ce qu’il laisse entendre, il sera davantage blue que parisien ce soir…

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League