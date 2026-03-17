Devenu l’un des meilleurs joueurs du monde sous la houlette de Luis Enrique au PSG, Vitinha estime pourtant que c’est un ancien du FC Nantes qui a été décisif dans sa carrière.

Plutôt effacé et même martyrisé par certains coéquipiers, dont Lionel Messi, lors de sa première saison au PSG, en 2022-23, Vitinha a pris une dimension énorme lorsque les superstars ont quitté la capitale et que Luis Enrique est arrivé sur le banc. L’Espagnol a fait du Portugais le pilier de son équipe, son métronome, celui par lequel transitent tous les ballons. Et l’ancien du FC Porto a su répondre à cette demande, devenant l’un des meilleurs milieux de terrain en circulation. Pour autant, interrogé sur l’entraîneur ayant le plus influencé sa carrière, Vitinha n’a pas parlé de Luis Enrique mais de l’ancien Nantais Sergio Conceiçao, qui l’a eu sous ses ordres chez les Dragons.

« Grâce à Sergio Conceiçao, je sens que je peux jouer dans n’importe quelle équipe du monde »

“Grâce à Sergio Conceiçao, je sens que je peux jouer dans n’importe quelle équipe du monde, a déclaré Vitinha à la chaîne portugaise Canal 11. Avant, cela dépendait beaucoup du contexte. Sans lui, et sans le fait qu’il ne me faisait pas jouer, je n’aurais probablement pas fait cette introspection. Je n’aurais pas donné tout ce que j’ai finalement donné, parce que j’étais dans ma zone de confort. J’ai dû affronter des situations qui ne me plaisaient pas : engager des duels, lutter, m’adapter à des situations qui ne faisaient pas partie de mon jeu.”

“J’étais quelqu’un qui aimait avoir le ballon dans les pieds – et j’aime toujours ça – mais dans la phase défensive, je ne mettais pas l’intensité que mettait le reste de l’équipe, ni celle que Sergio exige habituellement des joueurs à ces postes. Mais eux, à leur tour, ne parvenaient pas à faire ce que je faisais.” En ce sens, Luis Enrique a demandé les mêmes choses à Vitinha que Sergio Conceiçao. Et cela explique sans doute sa progression fulgurante depuis deux ans avec le PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League