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FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos en passe de se faire souffler un chouchou à 80 M€

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 20:17
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Luis Campos marchant sur la pelouse du Parc des Princes.
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Depuis plusieurs mois, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, suit avec attention un compatriote du FC Porto. Mais un richissime club anglais pourrait le devancer.

Après avoir fait le choix de reconduire la quasi-totalité de son effectif sans le renforcer l’été dernier, la direction du PSG a décidé de frapper fort lors de la prochaine intersaison. L’équipe a perdu trop de points durant l’exercice en cours à cause des blessures, beaucoup plus nombreuses qu’à l’accoutumée en raison de l’absence de préparation estivale. Luis Campos s’active déjà pour combler Luis Enrique. Il multiplie les pistes, notamment du côté de son Portugal natal, où il a déjà ferré trois des titulaires incontournables (Mendes, Vitinha, Neves). Mais d’autres clubs, également richissimes, s’activent sur les mêmes pistes…

Newcastle veut Mora

Selon Ekrem Konur, Newcastle serait sur la piste de Rodrigo Mora. Le milieu offensif de 18 ans est suivi par Luis Campos depuis des mois. Il a même été question d’une arrivée au PSG l’été dernier mais le FC Porto avait réussi à faire prolonger son prodige en incérant dans son contrat une clause de départ de 80 M€. Les Magpies, qui pourraient perdre Anthony Gordon et Sandro Tonali cet été, seraient décidés à payer cette clause et ainsi faire venir Mora dans le nord de l’Angleterre.

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Le PSG, qui a une forte connexion avec le Portugal, a un avantage dans ce dossier mais il devra au moins s’aligner sur la proposition de Newcastle. En tout cas, avec cet intérêt anglais, Mora devrait quitter le FC Porto cet été. Pour le PSG, ce sera presque l’occasion ou jamais.

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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