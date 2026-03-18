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PSG Mercato : la signature d’un serial buteur de Ligue des Champions bouclée, place à Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 12:14
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Dembélé et Mayulu au PSG
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La magnifique qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions a ouvert de nouveaux horizons au mercato.

C’est une étape majeure dans la stratégie du PSG. Selon Média Foot, les discussions entre le club parisien et Bradley Barcola sont pratiquement bouclées. Sauf retournement de situation, l’international français va prolonger son contrat dans la capitale.

Barcola, deux ans de plus au PSG ?

Arrivé au PSG comme un grand espoir en 2023 en provenance de l’OL, Barcola a franchi un cap cette saison, notamment en Ligue des Champions où il s’est illustré avec des performances décisives, à l’image de son sublime but hier face à Chelsea à Stamford Bridge (3-0). Un rendement qui a convaincu Paris de sécuriser rapidement son avenir, alors que des clubs comme le Bayern Munich et Liverpool s’étaient déjà positionnés avec insistance.

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Derrière ce dossier, un homme : Moussa Sissoko. Désormais en charge des intérêts de Barcola, il a mené des négociations intensives avec le PSG pour aboutir à un accord quasiment finalisé. Une prolongation qui devrait étendre le contrat actuel (2028) d’au moins deux saisons supplémentaires.

Dembélé le prochain sur la liste !

Mais le travail de Sissoko ne s’arrête pas là. Après avoir verrouillé le dossier Barcola, l’agent devrait désormais s’attaquer à un autre chantier de taille : Ousmane Dembélé. Déjà au cœur du projet du PSG, l’ailier français pourrait lui aussi voir sa situation évoluer dans les prochains mois.

En interne, l’objectif est clair : construire une base offensive stable et performante pour viser les sommets européens. Et avec un Barcola en pleine ascension, capable de briller sur la scène continentale, le PSG sécurise un profil qui incarne parfaitement son projet. Le message est fort : Paris ne veut plus subir, mais anticiper. Et après Barcola, le feuilleton Dembélé pourrait bien enflammer le prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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