La notoriété d’Ousmane Dembélé a explosé depuis la saison passée et son Ballon d’Or. Preuve en est, il fait une apparition dans la bande-annonce du film sur les Peaky Blinders !

Ce jeudi, Netflix a sorti une nouvelle bande-annonce concernant le film consacré à la série culte, Peaky Blinders, qui sortira demain. Dedans, pas de Thomas Shelby, le héros incarné par Cillian Murphy, mais… Ousmane Dembélé ! L’attaquant du PSG sort d’un manoir, se dirige vers sa voiture où son chauffeur lui ouvre la porte. Une fois les deux hommes installés, le second demande au Ballon d’Or : « On va où, Boss ? ». Dembélé le regarde, tourne la tête en direction de chaussures typiques de l’époque (début du XXe siècle) et lui répond froidement : « Tu sais très bien où on doit aller ! ».

Il joue aux Peaky Blinders !

Une bande-annonce qui claque et un très gros coup marketing pour Netflix ! En effet, la popularité d’Ousmane Dembélé n’a jamais été aussi grande. Auteur d’une saison 2024-25 extraordinaire, l’ancien Rennais a été sacré Ballon d’Or pour avoir permis au PSG de décrocher la première Champions League de son histoire. Sa notoriété est désormais planétaire et ne se cantonne plus aux publicités pour des équipementiers. Le voilà qui apparaît dans une série mythique, dont « Peaky Blinders : L’Immortel » est censé être une conclusion très attendue.

Pendant ces quelques secondes à l’écran, Ousmane Dembélé a montré qu’il avait quelques talents de comédien. On savait déjà qu’il pouvait pousser la chansonnette depuis Les Restos du Cœur, on le découvre désormais acteur…

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League