Malgré la double démonstration de leur équipe face à Chelsea (5-2 ; 3-0), les supporters du PSG ne s’enflamment pas concernant une nouvelle victoire en Champions League.

Après une première partie de saison forcément compliquée vu les efforts consentis en 2024-25 pour aller au bout de leur rêve en Champions League, les joueurs du PSG inquiétaient ces dernières semaines. Eliminés de la Coupe de France par le Paris FC (0-1), malmenés par l’AS Monaco en play-offs de la C1 (3-2 ; 2-2), battus par le Stade Rennais (1-3) et cette même ASM (1-3) en championnat, ils semblaient avoir perdu ce petit quelque chose qui avait fait leur force l’an dernier. Et puis, Chelsea s’est présenté au Parc des Princes et tout a changé. Les Blues ont été balayés à Paris (5-2) puis à Stamford Bridge (3-0).

60% des supporters parisiens pensent qu’il est prématuré de faire du PSG le favori de la C1

Vu le niveau de jeu affiché en ces deux occasions, l’euphorie a gagné les suiveurs du PSG. Avec ses vertus retrouvées, le champion d’Europe peut espérer conserver son titre, exploit très rare en C1. Nous avons proposé un sondage aux supporters parisiens hier soir, après la victoire à Londres, leur demandant si leur club était devenu le principal candidat à sa propre succession. Ils ont été 60% à répondre qu’il était trop tôt pour s’enflammer.

En quarts de finale, le PSG croisera Liverpool ou Galatasaray, puis le Bayern ou Arsenal en demies. Vu comme les Bavarois avaient dominé le choc entre les deux équipes à l’automne (2-1), il serait effectivement malvenu de faire de Paris un favori à la victoire finale. Même si l’équipe de Luis Enrique a été impressionnante à deux reprises face à Chelsea…

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League