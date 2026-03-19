PSG : Mercato : Luis Enrique envoie un message fort à Bouaddi (LOSC) pour son avenir !

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le message est clair, et il ne passe pas inaperçu. Alors que le nom d’Ayyoub Bouaddi circule déjà dans toute l’Europe, le Paris Saint-Germain sort du silence… et envoie un signal fort. Entre ambitions parisiennes et concurrence anglaise, la bataille s’annonce déjà électrique.

Ayyoub Bouaddi, la pépite qui affole l’Europe

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi est en train de changer de dimension. Formé au LOSC Lille, le milieu impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo.

Ses performances en Ligue 1 et sur la scène européenne n’ont laissé personne indifférent. Résultat : les plus grands clubs européens sont déjà à ses trousses.

Et une question brûle toutes les lèvres : où jouera-t-il la saison prochaine ?

Le PSG entre dans la danse avec ambition

Le Paris Saint-Germain suit le dossier de très près. Et en interne, un nom revient avec insistance : celui de Ayyoub Bouaddi.

Le coach parisien, séduit par le profil du jeune marocain, verrait en lui un renfort idéal pour densifier son entrejeu, notamment en vue de la saison prochaine.

Avec un milieu parfois diminué notamment en raison de l’absence de Fabian Ruiz Paris cherche du sang neuf. Et Bouaddi coche toutes les cases.

Une démonstration face à Chelsea qui fait passer un message

Mais plus qu’un simple intérêt, c’est un message que Luis Enrique semble avoir envoyé… directement à la concurrence anglaise.

Avec une double confrontation maîtrisée face à Chelsea FC (5-2 à l’aller, 3-0 au retour), le PSG a frappé fort.

👉 Domination

👉 Maîtrise tactique

👉 Supériorité technique

Pour Luis Enrique, le signal est limpide :

le PSG n’a rien à envier à la Premier League.

Un argument de poids pour convaincre un jeune talent comme Bouaddi de rester en France.

La Premier League prête à contre-attaquer

Mais Paris est loin d’être seul sur le dossier. Plusieurs clubs anglais surveillent attentivement la situation.

Parmi eux, Arsenal FC se montre particulièrement intéressé. Le club londonien apprécie les profils techniques et intelligents… exactement comme Bouaddi.

Et un élément pourrait tout changer : La puissance financière des clubs de Premier League

Si une bataille s’engage, elle pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Luis Enrique joue la carte du projet sportif

Face à cette concurrence, Luis Enrique mise sur autre chose que l’argent.

👉 un projet sportif clair

👉 du temps de jeu potentiel

👉 une progression encadrée au plus haut niveau

Le message envoyé est subtil mais puissant : à Paris, Bouaddi peut devenir bien plus qu’un espoir… une pièce maîtresse.

Bouaddi face à un choix décisif

Rester en France dans un club ambitieux ou céder aux sirènes anglaises ?

Le dilemme est déjà posé pour Ayyoub Bouaddi. D’un côté, un Paris Saint-Germain en pleine affirmation européenne. De l’autre, une Premier League toujours aussi attractive.

Une chose est sûre : le feuilleton ne fait que commencer… et le PSG vient clairement de marquer des points.