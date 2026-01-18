CAN 2025 : crucifié par un ancien de l’OM, le Maroc d’Hakimi (PSG) et Aguerd laisse le trophée au Sénégal

Ce qui devait être l’apothéose de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’est transformé en soirée de chaos, de tension et de rebondissements inédits au Stade Prince Moulay Abdellah. Opposant le pays hôte, le Maroc, au Sénégal, équipe la plus régulière du continent ces dernières années, cette finale restera dans les annales pour des raisons sportives et extra‑sportives.

Dès l’entame, la finale a tenu toutes ses promesses. Sénégalaises et Marocains ont rivalisé d’intensité, avec des occasions de part et d’autre. Abde Ezzalzouli et Aguerd ont parfois fait souffrir l’arrière garde sénégalaise, tandis que le Sénégal a manqué une énorme chance en première période par Iliman Ndiaye face à Bounou.

Une fin de match explosive

Le score restait bloqué à 0‑0 quand la tension a atteint son paroxysme dans les arrêts de jeu. Après qu’un but sénégalais a été refusé et qu’un penalty litigieux a été accordé au Maroc suite à une intervention vidéo, les Lions de la Teranga ont quitté collectivement le terrain en signe de protestation, sous l’impulsion de leur staff et malgré la présence du capitaine Sadio Mané pour calmer les esprits.

Après près de 15 minutes d’interruption, les joueurs sont retournés sur la pelouse et le penalty a finalement été exécuté par Brahim Díaz. Dans une scène digne d’un film, l’attaquant marocain a opté pour une panenka peu convaincante qui a été facilement arrêtée par Édouard Mendy.

Le tournant sénégalais

La rencontre s’est alors prolongée en prolongations, et c’est là que le public africain a assisté à l’action déterminante. Pape Gueye, ancien de l’Olympique de Marseille aujourd’hui international sénégalais, s’est distingué par un tir puissant et précis dans la lucarne adverse, offrant à ses couleurs le but décisif (1‑0) et propulsant le Sénégal vers un deuxième titre continental, qui prive le Maroc d’un deuxième trophée dans sa propre CAN, et ce malgré un énorme match de Yassine Bounou.

Au‑delà du score, cette finale restera surtout marquée par des débordements dans le stade, des protestations virulentes des Sénégalais, et des scènes d’échauffourées entre supporters et stadiers. L’ambiance a parfois tourné à la confusion totale, éclipsant presque la performance des deux équipes.

Pour le Maroc, cette défaite sur le fil aura un goût amer, malgré une équipe menée par des noms comme Achraf Hakimi, latéral du PSG ou encore Nayef Aguerd, joueur de l’OM, qui ont tout donné jusqu’au bout. Le Sénégal, lui, peut savourer cette victoire historique malgré les controverses, porté par un collectif déterminé et un buteur inspiré.