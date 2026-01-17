Grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid est venu à bout de Levante (2-0), qui a longtemps cru pouvoir ramener un résultat du Bernabeu. Luis Castro (ex-FC Nantes) peut être frustré.

Six jours après la défaite dans le Clasico (2-3) et trois après la très douloureuse élimination de la Coupe du Roi sur le terrain d’Albacete (2-3), le Real Madrid a renoué avec le succès. Et c’est tout ce que l’on retiendra du match de cet après-midi. Car dans le jeu, il n’y a absolument rien à retenir. Pourtant, en face, c’était très faible car Levante est avant-dernier du classement et a nommé sur son banc Luis Castro, qui était l’entraîneur du FC Nantes lors de la première partie de saison. Les Valencians se sont contentés de défendre en nombre, de boucher les espaces et, pendant 45 minutes, ils l’ont très bien fait.

Camavinga peut se faire du souci

Visiblement pas satisfait de son équipe, Alvaro Arbeloa, qui fête ses 43 ans aujourd’hui, a sorti Eduardo Camavinga et Gonzalo Garcia, les remplaçant par Arda Güler et Franco Mastantuono. Le changement de rythme a été immédiat, les deux gauchers percutant beaucoup plus que leurs coéquipiers. D’ailleurs, Camavinga peut se faire du souci pour sa place car ses dernières prestations n’ont vraiment pas été convaincantes. A la 58e minute, Kylian Mbappé, bien trouvé dans la surface, a été fauché après un dribble. Il s’est chargé de transformer la sentence, inscrivant son 19e but en 19 matches de Liga. Luis Castro a contesté la décision de l’arbitre mais le ralenti ne laissait guère de place au doute.

Une fois le compteur ouvert, le Real Madrid a déroulé. Sept minutes plus tard, Raul Asencio a doublé la mise d’un coup de tête surpuissant sur un corner de Güler. Dans la foulée, le Real Madrid s’est procuré trois ou quatre occasions d’aggraver la marquer, sans succès. Après deux défaites, la Maison Blanche a renoué avec la victoire et stoppé l’hémorragie. Mais dans le jeu, c’est toujours aussi compliqué. Alvaro Arbeloa n’a pas de temps pour mettre en place ses idées et c’est peut-être le grand malheur du Real Madrid. Car, pour le moment, on ne voit pas la différence avec Xabi Alonso…