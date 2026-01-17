Revue de presse espagnole : deux départs actés au FC Barcelone, un gros danger guette le Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 17 janvier 2026.

SPORT : « Dro s’en va »

Selon SPORT, le FC Barcelone va perdre l’une de ses jeunes pépites. Pedro Fernández, surnommé « Dro », quittera le club à seulement 18 ans après paiement de sa clause libératoire, fixée à six millions d’euros. SPORT souligne que ce départ marque la fin d’un cycle pour le centre de formation et pourrait susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens, sachant que le PSG fait office de favori.

Le quotidien catalan précise également la situation de Ter Stegen, le gardien allemand du Barça : il est proche de rejoindre Girona en prêt, où l’équipe paiera un million d’euros de son salaire. SPORT note que cette opération pourrait permettre à Ter Stegen de retrouver du temps de jeu tout en soulageant le budget du club.

Enfin, SPORT évoque la pression qui pèse sur le Real Madrid et sur son président : « Florentino Pérez, dans le viseur », alors que le Bernabéu rendra son verdict lors du match contre Levante à 14h00.

AS : « JUGEMENT »

Pour AS, le retour du Real Madrid à domicile après une semaine catastrophique est un moment crucial. Le quotidien titre « Jugement », considérant le match contre Levante comme l’instant où le Bernabéu décidera du sort de l’équipe.

Le journal rappelle que le Real Madrid a perdu deux titres en seulement 72 heures, et relaie la déclaration d’Arbeloa : « Je comprends que les supporters soient blessés, mais je demande leur soutien. »

AS précise également la composition de l’équipe pour ce match : Mbappé figure dans la liste des convoqués. Enfin, le journal confirme que Ter Stegen est à un pas d’être prêté à Girona, qui paiera une partie de son salaire, laissant le Barça gérer le reste.

MARCA : « DANGER D’INCENDIE »

MARCA adopte un ton alarmiste pour décrire la situation au Real Madrid. Le journal titre « Danger d’incendie », soulignant que le club revient au Bernabéu plongé dans une grande crise : il retrouve ses supporters sans Xabi Alonso, sans Supercoupe et sans Coupe.

MARCA évoque également l’appel d’Arbeloa à l’esprit de Juanito, symbole de combativité, pour que l’équipe sorte du trou et retrouve ses forces devant les supporters.

Côté Barça, MARCA confirme que Dro paiera sa clause et quittera le club, marquant un tournant pour la formation catalane.

MUNDO DEPORTIVO

Pour Mundo Deportivo, l’attention se porte sur les performances des gardiens et les mouvements du mercato. Le quotidien titre : « Joan García crève l’écran », soulignant que son dernier arrêt décisif face à Manex et ses 9 clean sheets le placent parmi l’élite mondiale.

Concernant Ter Stegen, Mundo Deportivo rappelle qu’il est très proche de conclure son prêt à Girona, et pourrait ne pas voyager à Anoeta, le Barça prenant en charge 90 % de son salaire.

Le journal confirme également le départ de Dro : sa clause libératoire de 6 millions d’euros a suscité l’intérêt de clubs en Angleterre, en Allemagne et du PSG, et il est donc à un pas de quitter le club.

Enfin, Mundo Deportivo revient sur le match crucial du Real Madrid : Real Madrid – Levante à 14h00, présenté comme le jugement de la crise au Bernabéu, le premier match à domicile après les éliminations en Arabie et en Coupe, et avec le nouveau coach aux commandes.