À LA UNE DU 17 JAN 2026
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
[10:36]OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers
[10:24]RC Lens Mercato : la piste d’un attaquant de Ligue 1 finaliste de la CAN refait surface
[09:58]CAN 2025 : la finale entre le Sénégal et le Maroc d’Hakimi (PSG) et d’Aguerd (OM) tourne déjà au fiasco
[09:36]OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus
[09:19]Revue de presse espagnole : deux départs actés au FC Barcelone, un gros danger guette le Real Madrid
[08:54]FC Nantes : un ancien taulier des Canaris passé par l’OL annonce sa retraite
[08:31]Équipe de France : c’est très chaud pour Zidane, sa première grosse exigence a fuité
[08:13]Stade Rennais Mercato : un gros club européen a pris une longueur d’avance pour Jacquet
[07:50]OM Mercato : un cadre marseillais a déçu, son avenir totalement remis en cause ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : deux départs actés au FC Barcelone, un gros danger guette le Real Madrid

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 09:19
💬 Commenter
Marc-André ter Stegen suivant, depuis les tribunes, un match du FC Barcelone la saison dernière.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 17 janvier 2026.

SPORT : « Dro s’en va »

Selon SPORT, le FC Barcelone va perdre l’une de ses jeunes pépites. Pedro Fernández, surnommé « Dro », quittera le club à seulement 18 ans après paiement de sa clause libératoire, fixée à six millions d’euros. SPORT souligne que ce départ marque la fin d’un cycle pour le centre de formation et pourrait susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens, sachant que le PSG fait office de favori.

Le quotidien catalan précise également la situation de Ter Stegen, le gardien allemand du Barça : il est proche de rejoindre Girona en prêt, où l’équipe paiera un million d’euros de son salaire. SPORT note que cette opération pourrait permettre à Ter Stegen de retrouver du temps de jeu tout en soulageant le budget du club.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Enfin, SPORT évoque la pression qui pèse sur le Real Madrid et sur son président : « Florentino Pérez, dans le viseur », alors que le Bernabéu rendra son verdict lors du match contre Levante à 14h00.

AS : « JUGEMENT »

Pour AS, le retour du Real Madrid à domicile après une semaine catastrophique est un moment crucial. Le quotidien titre « Jugement », considérant le match contre Levante comme l’instant où le Bernabéu décidera du sort de l’équipe.

Le journal rappelle que le Real Madrid a perdu deux titres en seulement 72 heures, et relaie la déclaration d’Arbeloa : « Je comprends que les supporters soient blessés, mais je demande leur soutien. »

AS précise également la composition de l’équipe pour ce match : Mbappé figure dans la liste des convoqués. Enfin, le journal confirme que Ter Stegen est à un pas d’être prêté à Girona, qui paiera une partie de son salaire, laissant le Barça gérer le reste.

MARCA : « DANGER D’INCENDIE »

MARCA adopte un ton alarmiste pour décrire la situation au Real Madrid. Le journal titre « Danger d’incendie », soulignant que le club revient au Bernabéu plongé dans une grande crise : il retrouve ses supporters sans Xabi Alonso, sans Supercoupe et sans Coupe.

MARCA évoque également l’appel d’Arbeloa à l’esprit de Juanito, symbole de combativité, pour que l’équipe sorte du trou et retrouve ses forces devant les supporters.

Côté Barça, MARCA confirme que Dro paiera sa clause et quittera le club, marquant un tournant pour la formation catalane.

MUNDO DEPORTIVO

Pour Mundo Deportivo, l’attention se porte sur les performances des gardiens et les mouvements du mercato. Le quotidien titre : « Joan García crève l’écran », soulignant que son dernier arrêt décisif face à Manex et ses 9 clean sheets le placent parmi l’élite mondiale.

Concernant Ter Stegen, Mundo Deportivo rappelle qu’il est très proche de conclure son prêt à Girona, et pourrait ne pas voyager à Anoeta, le Barça prenant en charge 90 % de son salaire.

Le journal confirme également le départ de Dro : sa clause libératoire de 6 millions d’euros a suscité l’intérêt de clubs en Angleterre, en Allemagne et du PSG, et il est donc à un pas de quitter le club.

Enfin, Mundo Deportivo revient sur le match crucial du Real Madrid : Real Madrid – Levante à 14h00, présenté comme le jugement de la crise au Bernabéu, le premier match à domicile après les éliminations en Arabie et en Coupe, et avec le nouveau coach aux commandes.

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid