Sorti à l’heure de jeu lors de la victoire du FC Barcelone à Prague (4-2), Pedri souffrirait d’une déchirure à une cuisse et serait absent au minimum un mois.

Il a fait froid, très froid à Prague hier (-7°) ! Et comme attendu, le FC Barcelone a rencontré d’énormes difficultés à faire le jeu dans ces conditions hivernales et sur un terrain compliqué à cause du gel. Mais le plus important, c’est que les Blaugranas soient revenus en Catalogne avec les trois points (victoire 4-2). Hélas, ils sont également revenus avec un blessé majeur ! Hansi Flick avait décidé de préserver Lamine Yamal car il sentait que son ailier, qui traîne une pubalgie depuis des semaines, risquait d’aggraver sa blessure sur une surface aussi dure. Mais l’Allemand a oublié que, dans son onze type habituel, un autre élément majeur est très sensible aux blessures musculaires : Pedri.

Pedri absent jusqu’en mars ?

Et ça n’a pas manqué ! Le petit milieu de terrain est sorti hier à l’heure de jeu après s’être plaint d’une cuisse. Les premières nouvelles ne sont vraiment pas bonnes : il souffrirait d’une déchirure, ce qui impliquerait une absence de quatre à cinq semaines. Pedri passera des examens ce jeudi, qui détermineront la gravité de la déchirure. Comme d’habitude, le Barça n’avancera pas de date de rentrée, se bornant à dire que tout dépendra de sa capacité de guérison. Mais a priori, il ne reviendra pas avant mars. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c’est qu’il a arrêté de jouer tout de suite, n’aggravant pas les choses.

En son absence, Hansi Flick pourrait faire monter Eric Garcia au milieu ou bien redonner leur chance aux deux Marc, Bernal et Casado. L’entraîneur du FC Barcelone ne manque pas de solutions de rechange. C’est juste qu’elles sont forcément moins talentueuse que Pedri…