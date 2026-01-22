À LA UNE DU 22 JAN 2026
[09:15]ASSE : un Vert explose les compteurs en L2
[08:47]Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham
[08:33]Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé
[08:06]FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice
[07:48]RC Lens : les supporters ont frappé fort, un record presqu’égalé
[07:27]PSG : Chevalier, la polémique enfle, un ancien l’aide en déterrant un souvenir de… l’OM
[07:08]FC Barcelone : les Blaugranas ont ramené un énorme coup dur de Prague
[06:53]OM – Liverpool : De Zerbi tacle ses joueurs, Riolo n’en sauve qu’un
[06:00]ASSE : les Verts ont relancé un rival historique
[05:00]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Giflés par Liverpool, les Marseillais ont encore du chemin »
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : les Blaugranas ont ramené un énorme coup dur de Prague

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 07:08
💬 Commenter
Pedri courant après un adversaire lors de Slavia Prague-FC Barcelone.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Sorti à l’heure de jeu lors de la victoire du FC Barcelone à Prague (4-2), Pedri souffrirait d’une déchirure à une cuisse et serait absent au minimum un mois.

Il a fait froid, très froid à Prague hier (-7°) ! Et comme attendu, le FC Barcelone a rencontré d’énormes difficultés à faire le jeu dans ces conditions hivernales et sur un terrain compliqué à cause du gel. Mais le plus important, c’est que les Blaugranas soient revenus en Catalogne avec les trois points (victoire 4-2). Hélas, ils sont également revenus avec un blessé majeur ! Hansi Flick avait décidé de préserver Lamine Yamal car il sentait que son ailier, qui traîne une pubalgie depuis des semaines, risquait d’aggraver sa blessure sur une surface aussi dure. Mais l’Allemand a oublié que, dans son onze type habituel, un autre élément majeur est très sensible aux blessures musculaires : Pedri.

Pedri absent jusqu’en mars ?

Et ça n’a pas manqué ! Le petit milieu de terrain est sorti hier à l’heure de jeu après s’être plaint d’une cuisse. Les premières nouvelles ne sont vraiment pas bonnes : il souffrirait d’une déchirure, ce qui impliquerait une absence de quatre à cinq semaines. Pedri passera des examens ce jeudi, qui détermineront la gravité de la déchirure. Comme d’habitude, le Barça n’avancera pas de date de rentrée, se bornant à dire que tout dépendra de sa capacité de guérison. Mais a priori, il ne reviendra pas avant mars. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c’est qu’il a arrêté de jouer tout de suite, n’aggravant pas les choses.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En son absence, Hansi Flick pourrait faire monter Eric Garcia au milieu ou bien redonner leur chance aux deux Marc, Bernal et Casado. L’entraîneur du FC Barcelone ne manque pas de solutions de rechange. C’est juste qu’elles sont forcément moins talentueuse que Pedri…

FC BarceloneLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Ligue des champions