À LA UNE DU 21 JAN 2026
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
[19:47]Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue
[19:40]Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction
[19:20]Stade Rennais : l’incroyable révélation d’un ex-Rouge et Noir sur le décès de Sala (FC Nantes)
[18:57]FC Nantes : Coquelin répond à ses critiques
[18:35]PSG : la réponse cash de Lucas Hernandez à la plainte qui le vise
[18:19]Mercato : Messi torpille une cible du FC Barcelone, vieux rêve du PSG
[17:46]OM Mercato : arrivé à son tour, Nwaneri flatte déjà De Zerbi
[17:34]RC Lens : les Sang et Or pas aidés par l’arbitrage, c’est prouvé
Mercato : Messi torpille une cible du FC Barcelone, vieux rêve du PSG

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 18:19
Lionel Messi remettant son brassard de capitaine de l'Inter Miami.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Libre en fin de saison après la fin de son contrat avec Manchester City, Bernardo Silva (31 ans) est dans le viseur du FC Barcelone. Mais également de l’Inter Miami de Lionel Messi…

Dans le viseur du PSG depuis de nombreuses années, Bernardo Silva a également été courtisé par le FC Barcelone. Sauf que l’intérêt des Blaugranas est toujours d’actualité et même plus prononcé que jamais puisque le milieu portugais s’apprête à quitter Manchester City à la fin de son contrat, en juin, après neuf années de bons et loyaux services. Le Barça se voyait déjà réussir un gros coup avec un joueur de très haut niveau, à qui il reste encore de belles années devant lui puisqu’il n’a que 31 ans. Sauf que Lionel Messi s’est invité dans l’avenir de Bernardo Silva !

L’Inter Miami est prêt à le recruter dès cet hiver !

Selon Ekrem Konur, l’Inter Milan, où joue La Pulga, s’est mis sur les rangs pour recruter l’ancien Monégasque. Et les champions des Etats-Unis seraient même disposés à l’attirer en ce mois de janvier et donc à débourser une vingtaine de millions d’euros pour racheter ses six derniers mois de contrat. Le journaliste turc précise que le challenge américain plairait à Bernardo Silva, de même que la possibilité de jouer aux côtés de Lionel Messi. Entre l’attrait de l’Argentin et le challenge sportif avec les Blaugranas, Bernardo Silva va devoir choisir. A moins que ce ne soit Manchester City qui le fasse en refusant de le libérer cet hiver…

Au FC Barcelone, Silva serait confronté à une très forte concurrence puisqu’à son poste de prédilection, celui de meneur de jeu, il y a déjà Fermin Lopez et Dani Olmo, à droite il y a Lamine Yamal et à la récupération, Frenkie De Jong et Pedri brillent.

