À LA UNE DU 19 JAN 2026
[22:07]FC Barcelone Mercato : 3 bonnes nouvelles dans le dossier Julian Alvarez
[21:17]ASSE : un porte-bonheur pour le choc à Reims !
[20:57]Real Madrid, PSG Mercato : duel à 120 M€ pour un champion du monde
[20:27]RC Lens : le climatiseur de l’OM snobe le Vélodrome
[19:35]ASSE : Reims se renforce avant d’affronter les Verts
[19:20]OM : l’arbitre du choc contre Liverpool réveille un douloureux souvenir
[19:01]Stade Rennais Mercato : la raison de la vente de Jacquet rappelle un douloureux souvenir au RC Lens
[18:44]PSG : le Sporting, Zidane, Dieu… les mots forts de Luis Enrique
[18:35]FC Nantes Mercato : un flop estival bientôt en L2 ?
[18:18]PSG Mercato : après Lee, l’Atlético veut un autre supersub de Luis Enrique
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : 3 bonnes nouvelles dans le dossier Julian Alvarez

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 22:07
💬 Commenter
Julian Alvarez lors d'un match de l'Atlético Madrid.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Barcelone a pour cible principale Julian Alvarez (Atlético Madrid) pour la saison prochaine. Deux nouvelles ont rapproché l’attaquant argentin de la Catalogne.

La défaite à Saint-Sébastien (1-2) dimanche soir a rappelé que Ferran Torres est certes un excellent joueur mais pas un avant-centre du niveau de Robert Lewandowski. Entré en seconde période, le Polonais s’est procuré plus d’occasions que l’ancien joueur de Manchester City. Ce qui confirme que les dirigeants du FC Barcelone doivent vraiment se renforcer à ce poste l’été prochain. La cible prioritaire est identifiée, elle se nomme Julian Alvarez. Mais le champion du monde argentin sera difficile à exfiltrer de l’Atlético Madrid. Heureusement, trois bonnes nouvelles sont tombées aujourd’hui.

L’Atlético veut Casado

La première, c’est que l’Atlético ne serait pas satisfait des performances d’Alvarez. L’attaquant n’a marqué qu’un seul but en Liga depuis… le 1er octobre. S’il est toujours très actif dans le jeu, son manque de réussite interroge. A tel point que la direction colchonera ne serait finalement pas contre une vente. En outre, le journaliste italien Matteo Moretto nous apprend que l’Atlético voudrait recruter Marc Casado. Le milieu de terrain, gravement blessé la saison dernière, ne parvient pas à faire son trou dans le onze catalan. Un échange accompagné d’une somme d’argent du Barça pourrait être étudié. Casado est coté 25 M€, Alvarez 100 M€.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La troisième information, c’est Sport qui l’a publiée : le FC Barcelone ne serait plus qu’à 14 M€ de rentrer dans les clous du fair-play financier. Une belle vente (Casado ?) ou une belle économie (le salaire de Lewandowski) permettrait aux Blaugranas de pouvoir à nouveau recruter comme ils veulent. Et donc d’investir une somme importante pour recruter Julian Alvarez…

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot