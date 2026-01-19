La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le FC Barcelone a pour cible principale Julian Alvarez (Atlético Madrid) pour la saison prochaine. Deux nouvelles ont rapproché l’attaquant argentin de la Catalogne.

La défaite à Saint-Sébastien (1-2) dimanche soir a rappelé que Ferran Torres est certes un excellent joueur mais pas un avant-centre du niveau de Robert Lewandowski. Entré en seconde période, le Polonais s’est procuré plus d’occasions que l’ancien joueur de Manchester City. Ce qui confirme que les dirigeants du FC Barcelone doivent vraiment se renforcer à ce poste l’été prochain. La cible prioritaire est identifiée, elle se nomme Julian Alvarez. Mais le champion du monde argentin sera difficile à exfiltrer de l’Atlético Madrid. Heureusement, trois bonnes nouvelles sont tombées aujourd’hui.

L’Atlético veut Casado

La première, c’est que l’Atlético ne serait pas satisfait des performances d’Alvarez. L’attaquant n’a marqué qu’un seul but en Liga depuis… le 1er octobre. S’il est toujours très actif dans le jeu, son manque de réussite interroge. A tel point que la direction colchonera ne serait finalement pas contre une vente. En outre, le journaliste italien Matteo Moretto nous apprend que l’Atlético voudrait recruter Marc Casado. Le milieu de terrain, gravement blessé la saison dernière, ne parvient pas à faire son trou dans le onze catalan. Un échange accompagné d’une somme d’argent du Barça pourrait être étudié. Casado est coté 25 M€, Alvarez 100 M€.

La troisième information, c’est Sport qui l’a publiée : le FC Barcelone ne serait plus qu’à 14 M€ de rentrer dans les clous du fair-play financier. Une belle vente (Casado ?) ou une belle économie (le salaire de Lewandowski) permettrait aux Blaugranas de pouvoir à nouveau recruter comme ils veulent. Et donc d’investir une somme importante pour recruter Julian Alvarez…