Interrogé par But! avant la Coupe du Monde, Benoit Costil a évoqué le cas Robin Risser, troisième gardien des Bleus… un rôle qu’il connaît bien.

À la veille de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde, Benoît Costil a accepté d’évoquer pour But! Football Club la situation de Robin Risser. Convoqué comme troisième gardien de l’équipe de France, le portier du RC Lens va découvrir le plus grand rendez-vous du football mondial. Un rôle souvent méconnu mais que l’ancien international français connaît parfaitement. La présence de Robin Risser dans la liste des Bleus constitue l’une des belles histoires de cette année. Le gardien lensois a su convaincre grâce à ses performances en club, jusqu’à décrocher sa place parmi les trois portiers retenus pour défendre les couleurs françaises lors du Mondial.

Pour Benoît Costil, cette convocation n’a rien d’un cadeau. « Bravo à lui, car il est allé chercher sa convocation en Coupe du Monde sur le terrain. Son parcours est juste remarquable, il fait vraiment de très bonnes choses et bien avant d’être à Lens », souligne l’ancien gardien des Bleus. Costil n’oublie pas non plus Lucas Chevalier, resté à quai malgré une saison de haut niveau : « J’ai aussi une petite pensée pour Lucas Chevalier, pour qui cela doit être une saison difficile à vivre. Il avait tout pour être dans les trois, c’est un gardien fantastique. Maintenant, Risser sera à la Coupe du Monde et il l’a mérité tout ce qui lui arrive. »

Profiter de chaque instant

S’il sait que le temps de jeu de Robin Risser devrait être limité durant la compétition, Benoît Costil insiste sur l’importance de vivre pleinement cette expérience unique : « Qu’il vive l’aventure à fond, même s’il ne joue pas beaucoup. À titre personnel, c’est quand je n’ai pas joué que je me suis senti le plus concerné par les résultats et par la vie de groupe. » Une déclaration qui illustre parfaitement la réalité d’une grande compétition internationale. Dans un groupe appelé à vivre ensemble pendant plusieurs semaines, chaque joueur a son importance, même lorsqu’il n’est pas titulaire.

Le statut de troisième gardien est souvent réduit à tort à une fonction secondaire. Benoît Costil balaie immédiatement cette idée reçue et rappelle combien ce poste est essentiel dans le quotidien d’une sélection. « Contrairement à ce qu’une majorité de gens pense, le troisième gardien n’est pas le GO du Club Med. Aucune place n’est banalisée dans la construction d’un effectif pour disputer une aussi longue compétition. Surtout pas la sienne : il fait partie intégralement du groupe France, nous indique Costil.

« Il finira cette Coupe du Monde lessivé

Au-delà de l’aspect humain, le troisième gardien est également indispensable au bon déroulement des entraînements : « Risser doit savoir qu’il aura un rôle important à jouer, c’est lui qui ira se coller à toutes les séances de frappes en fin d’entraînement. » Selon Costil, cette mission exigeante laisse des traces : « Il finira cette Coupe du Monde lessivé psychologiquement et physiquement. Il ne ramassera pas que les plots et les ballons. »

Une implication totale qui permet également de tisser des relations très fortes au sein du vestiaire : « Je sais aussi qu’on crée des liens uniques avec certains de ses coéquipiers car on se met au service de tout le monde pour se sentir concerné et être à 2000 %. C’est cela qui motive le plus. » À travers ce témoignage, Benoît Costil met en lumière une réalité souvent ignorée du grand public. Si Robin Risser ne devrait pas être sous le feu des projecteurs durant cette Coupe du Monde, son rôle n’en sera pas moins essentiel dans la quête de succès des Bleus. Une aventure unique que le gardien du RC Lens est invité à savourer pleinement, tout en assumant une mission bien plus importante qu’elle n’y paraît.

BASTIEN AUBERT