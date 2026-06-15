Parti de l’ASSE pour relever un nouveau défi en sélection, Razik Nedder pourrait déjà effectuer son retour en Ligue 1.

Figure respectée du centre de formation stéphanois, Razik Nedder a marqué de nombreux jeunes joueurs durant son long passage à l’ASSE. Ancien entraîneur des U12, des U13, des U17, des U19 puis de la réserve, il avait notamment inscrit son nom dans l’histoire du club en remportant la Coupe Gambardella en 2019 avec la génération stéphanoise.

Un travail salué en Algérie

En avril 2025, il avait choisi de quitter le Forez afin de prendre en main la sélection algérienne U20. Depuis son arrivée à la tête des jeunes sélections algériennes, son travail semble avoir fait l’unanimité. Selon Nabil Djellit, le technicien français a laissé une excellente impression auprès des dirigeants de la fédération.

« Le sélectionneur des U20 algériens dispose d’une opportunité concrète. Il pourrait quitter l’Algérie pour un staff de Ligue 1. Depuis son arrivée, son travail de détection, de prospection et de structuration des sélections de jeunes est très apprécié », a indiqué le journaliste de L’Équipe. Une reconnaissance qui confirme la réputation bâtie par Nedder au fil des années à l’ASSE.

Direction Le Havre ?

Le retour de Razik Nedder en France prendrait la direction de la Normandie. Le technicien serait pressenti pour intégrer le staff du Havre. Plus précisément, il pourrait devenir l’adjoint de Didier Digard, une fonction qui lui permettrait de découvrir l’élite du football français après avoir longtemps œuvré dans la formation. Une progression logique pour celui qui s’est construit une solide réputation dans le développement des jeunes talents.

Si cette opportunité se confirme, Razik Nedder franchirait un cap important dans sa trajectoire professionnelle. Après avoir formé plusieurs générations de joueurs à l’ASSE puis participé à la structuration des sélections algériennes de jeunes, il découvrirait cette fois le quotidien d’un staff de Ligue 1. Pour les supporters des Verts, ce possible retour en Ligue 1 constituerait également une belle récompense pour l’un des artisans les plus marquants du centre de formation stéphanois de ces dernières années.