Désormais à la retraite, Gaël Danic (44 ans) aurait rêvé d’un retour au Stade Rennais mais il a bloqué de manière assez inattendue.

Certains regrets ne disparaissent jamais vraiment. Des années après avoir raccroché les crampons, Gaël Danic est revenu sur l’un des grands rendez-vous manqués de sa carrière. L’ancien milieu offensif aurait adoré retrouver le Stade Rennais, son club formateur, mais le destin en a décidé autrement.

Deux occasions manquées pour Danic au Stade Rennais

Aujourd’hui âgé de 44 ans et désormais retraité des terrains, l’ancien joueur passé notamment par Lyon garde une frustration bien particulière. Car malgré plusieurs opportunités, il n’a jamais réussi à revenir sous les couleurs du club breton. Formé au Stade Rennais, Gaël Danic a toujours conservé un lien fort avec le club de son cœur.

Au fil de sa carrière, qui l’a notamment conduit à évoluer en Ligue 1 et à porter les maillots de l’OL ou de Troyes, l’idée d’un retour en Bretagne est restée présente dans son esprit. Mais ce scénario tant espéré ne s’est jamais concrétisé. Selon ses confidences, Danic a pourtant eu à deux reprises l’opportunité de revenir à Rennes. Les discussions n’ont toutefois jamais abouti, laissant l’ancien milieu avec un goût d’inachevé. Le cas le plus marquant remonte à 2017, lorsque le Stade Rennais cherchait à renforcer son effectif.

Un regret qui demeure

Cette année-là, le Stade Rennais a finalement choisi une autre option pour son milieu de terrain. L’arrivée de Morgan Amalfitano, en provenance du LOSC, a refermé la porte à un éventuel retour de Danic. Un choix sportif qui a mis fin à l’un de ses plus grands espoirs de carrière. Même si Gaël Danic a connu une belle trajectoire dans le football français, ce rendez-vous manqué avec Rennes reste visiblement une blessure sportive.

Tous les joueurs rêvent un jour de retrouver leur club formateur pour boucler la boucle. Pour lui, cette histoire n’a jamais pu s’écrire. Des années plus tard, ce retour avorté demeure son plus grand regret professionnel. Une preuve supplémentaire que certaines aventures laissent une empreinte indélébile, même lorsqu’elles ne se concrétisent jamais.