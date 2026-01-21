Selon la presse catalane, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, aurait prévu de laisser sur le banc Lamine Yamal pour le match de ce soir à Prague.

Ce mercredi matin, Mundo Deportivo a dévoilé la composition probable du FC Barcelone pour le match contre le Slavia Prague ce soir. Grosse surprise, Lamine Yamal devrait débuter sur le banc ! Hansi Flick aurait l’intention d’aligner à sa place Roony Bardghji, qui a été brillant à chaque fois que l’Allemand a fait appel à lui, notamment en demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao (5-0). Le Suédois serait ainsi récompensé de son investissement. Flick a évoqué son cas hier en conférence de presse, expliquant qu’il avait le malheur de jouer à la place du meilleur joueur de son équipe mais qu’il ne déméritait pas.

Un principe de précaution avec Yamal ?

L’absence de Yamal a peut-être aussi une explication médicale. Cela fait plusieurs mois que l’ailier de 18 ans traîne une pubalgie. Or, ce type de douleur a plus de chances de s’aggraver dans des conditions difficiles. Et ce soir à Prague, il fera en dessous de 0° (-6 est annoncé…). Le terrain sera donc gelé, les appuis incertains. Tout ce qu’il ne faut pas à un joueur comme Yamal, dont le jeu est basé sur le dribble et les accélérations. En l’alignant, Flick prendrait le risque de le voir aggraver sa blessure ou carrément de s’en priver pour plusieurs semaines. Le mieux est donc qu’il reste sur le banc.

Le reste de l’équipe ressemblera à un onze type pour le Barça avec Joan Garcia dans les buts, Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin et Alejandro Baldé en défense, Pedri et Frenkie De Jong à la récupération, Roony Bardghji, Fermin Lopez et Raphinha, qui fera sa rentrée après son absence à Saint-Sébastien, un cran au-dessus et Robert Lewandowski en attaque.