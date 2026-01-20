En conférence de presse avant le match contre le Slavia à Prague, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a confirmé qu’il voulait remporter la Champions League.

Objectif carton plein en C1

« C’est la Ligue des champions et il y a toujours de la pression. Le Slavia est une équipe qui défend très bien et la pression qu’elle met sur son adversaire est très forte. Nous avons eu le temps de nous préparer pour un match de Ligue des champions et nous voulons gagner les deux rencontres qu’il nous reste. Nous voulons les 6 points ».

Il veut remporter la Champions League

« C’est un rêve pour tout le monde. C’est le but quand tu joues pour le Barça. Gagner ce type de titre est l’objectif. Nous sommes prêts. »

Se relancer après la défaite à Saint-Sébastien

« Au final, ce n’était qu’un seul match et nous avons joué à un bon niveau, ce que je voulais voir. Nous avons confiance en ce que nous faisons et nous avons bien joué. »

Raphinha pourrait jouer

« Les matches que Bardghji a joués, il les a très bien joués. Lorsqu’il a été sur le terrain, il a très bien performé. Sa position n’est pas facile car c’est celle que Lamine (Yamal) occupe. On verra s’il joue demain. J’espère que Raphinha pourra jouer demain. »

Une équipe en progression depuis Chelsea

« Je pense qu’on a encore beaucoup de potentiel. Dans chaque match, nous essayons de nous améliorer. Nous sommes une équipe très jeune et chacun a encore le potentiel d’atteindre un niveau supérieur. »

Pedri va bien

« Je lui ai demandé après le match contre la Real Sociedad et il m’a dit qu’il allait bien après le tacle violent de Carlos Soler. Lui et Frenkie jouent à un niveau exceptionnel. »