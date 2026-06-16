18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Compagne de Kylian Mbappé, ester Exposito a promis de plancher sur la langue de Molière.

Avant même le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026 pour l’équipe de France face au Sénégal, Kylian Mbappé attire déjà l’attention… mais cette fois, ce n’est pas sur le terrain. Sa compagne Ester Expósito a fait une apparition remarquée à Monaco, et ses déclarations ont rapidement enflammé les réseaux.

Présente au Festival de Télévision de Monte-Carlo, l’actrice espagnole a marqué les esprits en recevant la Nymphe d’Or du Meilleur Espoir International. Une récompense prestigieuse, mais aussi une sortie médiatique très commentée.

Une apparition très remarquée à Monaco

Sur le tapis bleu du Grimaldi Forum, Ester Expósito a une nouvelle fois attiré tous les regards. Star internationale déjà très suivie, elle continue d’imposer son image bien au-delà du cinéma espagnol. Si beaucoup espéraient l’entendre s’exprimer en français, la scène s’est finalement résumée à une courte phrase pleine de spontanéité : « Merci, bisous ! » Un moment simple, mais qui a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux.

Mais le moment fort est venu après la cérémonie. Interrogée par une journaliste, Ester Expósito a fait une promesse qui a rapidement pris de l’ampleur. La compagne de Kylian Mbappé a assuré qu’elle comptait désormais s’investir davantage dans la langue française. Une déclaration courte, mais symbolique à quelques jours des débuts de l’équipe de France en Coupe du Monde.

La promesse nationale d’Ester Exposito

Pour les supporters tricolores, cette attention envers la culture française a été largement saluée, renforçant encore l’intérêt autour du couple. Alors que les Bleus s’apprêtent à lancer leur tournoi face au Sénégal, le capitaine français reste une figure centrale de cette compétition.

Et même en dehors du terrain, son entourage continue d’alimenter l’actualité, preuve de l’exposition permanente du joueur du Real Madrid. Entre football, célébrité et vie médiatique, Mbappé entre déjà dans une Coupe du Monde où tout semble scruté, jusque dans les moindres détails. Une chose est sûre : avant même le premier match, le couple Mbappé-Expósito continue de captiver l’attention mondiale.