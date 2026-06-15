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PSG Mercato : en plein Mondial, Bouaddi (LOSC) a déjà une nette préférence pour son avenir 

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 19:40
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Auteur de premiers pas brillants à la Coupe du Monde contre le Brésil avec le Maroc (1-1), Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) est séduit par un club au mercato.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi ne cesse de franchir les étapes à vitesse grand V. Déjà incontournable dans le projet lillois, le milieu de terrain a profité de la Coupe du Monde pour s’offrir une nouvelle vitrine internationale en réalisant une prestation remarquée face au Brésil. Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues sur le marché des transferts, où plusieurs grands clubs européens suivent son évolution avec attention.

Le PSG reste attentif

Parmi les prétendants figure le PSG. Le profil du jeune international marocain est apprécié depuis plusieurs mois par les décideurs parisiens, séduits par sa maturité, sa qualité technique et son énorme potentiel de progression.

Toutefois, selon l’insider Djamel, le dossier n’est pas considéré comme prioritaire à l’heure actuelle : « Bien qu’apprécié par le PSG, Ayoub Bouaddi n’est pas une priorité immédiate. Le club parisien juge son milieu de terrain suffisant pour le moment et préfère concentrer ses efforts sur le renforcement des secteurs défensif et offensif. » Une position qui s’explique notamment par les nombreuses solutions déjà présentes dans l’entrejeu parisien et par les autres chantiers identifiés par la direction sportive.

Bouaddi séduit par Paris

Même si le PSG ne prévoit pas d’accélérer dans l’immédiat, un élément pourrait jouer en sa faveur dans ce dossier. Toujours selon la même source, Ayyoub Bouaddi serait particulièrement attiré par la perspective d’évoluer sous les couleurs parisiennes : « Pourtant, le jeune milieu lillois est séduit par l’idée de rejoindre la capitale. » Djamel illustre son tweet d’une photo de Bouaddi portant le maillot du PSG plus jeune…

Une information qui pourrait prendre de l’importance dans les prochains mois. Le PSG a démontré ces dernières saisons sa volonté de recruter les meilleurs jeunes talents français et Bouaddi correspond parfaitement à cette stratégie.

Un dossier à surveiller au PSG

Pour l’instant, rien n’indique qu’un transfert soit imminent. Le LOSC compte toujours sur sa pépite pour poursuivre son développement et le PSG concentre ses moyens sur d’autres priorités du mercato. Mais entre l’intérêt de longue date du club parisien et l’attirance du joueur pour le projet francilien, tous les ingrédients semblent réunis pour faire de ce dossier l’un des feuilletons à suivre dans les mois à venir.

Après avoir confirmé son immense potentiel en Ligue 1 puis sur la scène mondiale avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi apparaît plus que jamais comme un futur acteur majeur du marché des transferts. Et le PSG pourrait bien avoir une longueur d’avance au moment de passer à l’action.

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