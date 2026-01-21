À LA UNE DU 22 JAN 2026
[00:00]Real Madrid, PSG : les Beckham s’entredéchirent, Victoria a fait scandale
[22:57]Champions League : le FC Barcelone renversant, l’OM logiquement battu
[22:57]OM – Liverpool (0-3) : les notes des Marseillais, battus par plus forts
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
Champions League : le FC Barcelone renversant, l’OM logiquement battu

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 22:57
Robert Lewandowski frustré lors du match contre le Slavia Prague.
Les derniers matches de la 7e journée du tour de Ligue de la C1 viennent de se terminer. L’OM a été battu au Vélodrome par Liverpool (0-3) alors que le FC Barcelone a renversé le Slavia à Prague (4-2).

Il n’y a pas eu de miracle au Vélodrome ! Malgré une ambiance de feu et des tifos somptueux, l’OM n’a pu résister que 44 minutes face à Liverpool. Jusqu’à ce que Szoboszlai ne transforme un coup franc côté droit, en tirant sous le mur. Les Anglais, même s’ils réalisent une saison décevante, sont largement au-dessus et ils l’ont prouvé ce soir face à des Olympiens qui ont poussé par séquence mais n’ont pas su concrétiser leurs temps forts. Traoré, par exemple, aurait pu égaliser à la 60e mais sa frappe est passée au-dessus. Et ce sont les Reds qui ont doublé la mise sur une frappe de Frimpong déviée dans ses filets par Rulli (72e). Gakpo a corsé l’addition dans les arrêts de jeu. L’OM n’a pas à rougir de sa prestation, Liverpool était trop fort.

Le Barça, lui, a eu à rougir de prestation lors de la première période à Prague. Dans un froid polaire, il s’est retrouvé mené par le Slavia quasiment d’entrée de jeu (10e). Fermin a inscrit un doublé pour renverser le score (34e, 42e) mais les Tchèques ont égalisé dans la foulée sur un c.s.c de… Lewandowski (44e) ! En seconde période, les Blaugranas se sont remis la tête à l’endroit, Olmo (63e) et Lewandowski (71e) leur offrant trois points bienvenus pour espérer terminer dans le top 8.

Voici les autres résultats de la soirée :
Galatasaray 1-1 Atlético Madrid
Karabagh 3-2 Eintracht Francfort
Atalanta Bergame 2-3 Athletic Bilbao
Bayern Munich 2-0 Union Saint-Gilloise
Chelsea 1-0 Paphos
Juventus Turin 2-0 Benfica Lisbonne
OM 0-3 Liverpool
Newcastle 3-0 PSV Eindhoven
Slavia Prague 2-4 FC Barcelone

