À LA UNE DU 22 JAN 2026
[00:00]Real Madrid, PSG : les Beckham s’entredéchirent, Victoria a fait scandale
[22:57]Champions League : le FC Barcelone renversant, l’OM logiquement battu
[22:57]OM – Liverpool (0-3) : les notes des Marseillais, battus par plus forts
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 21:57
Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi
Les rumeurs d’un départ de Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia enflent à Marseille.

Le 12 janvier dernier, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi avait lié son avenir à celui de Mehdi Benatia lors d’une conférence de presse, alors que le directeur sportif marseillais avait évoqué un éventuel départ après la défaite au Trophée des Champions 2025 face au PSG (2-2, 4-1 tab). « Mehdi Benatia est amoureux de Marseille, peut-être encore plus que moi, c’est lui qui m’a amené ici. Je suis fidèle et correct. Pour moi, le jour où Benatia s’en ira, je m’en irai également. Si l’une de ces deux personnes-là (Pablo Longoria et Benatia) n’est plus présente, alors je m’en irai également », avait-il dit.

Présent ce mardi en conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions contre Liverpool, le technicien italien a de nouveau évoqué son avenir. « Mon focus est sur Marseille. Je voulais venir ici, je suis là avant un match très important et dans ma tête il n’y a rien d’autre. Je me sens bien ici et l’avenir je n’ai rien à dire, on en parlera plus tard. Je me sens très bien dans cette ville et ce club. »

Les bruits autour d’un départ de De Zerbi et Benatia s’intensifient

Selon La Provence, ces déclarations relancent les rumeurs autour d’un possible départ de Roberto De Zerbi, mais aussi de Mehdi Benatia. Le technicien de 46 ans pourrait vouloir relever un nouveau défi dans l’un des plus grands clubs du monde, tandis que le directeur sportif de l’OM serait moins en phase avec le président, Pablo Longoria, et pourrait quitter le club provençal dans les mois à venir.

