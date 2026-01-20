OM – Liverpool : De Zerbi fait une annonce cash sur son avenir, une recrue bouclée en pleine conférence de presse ! 

Présent en conférence de presse à la veille du choc entre l’OM et Liverpool en Ligue des Champions (21h), Roberto De Zerbi a fait le point sur son groupe. Et pas seulement…

En pleine conférence de presse, Foot Mercato a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre l’OM et Arsenal pour le prêt sans option d’achat d’Ethan Nwaneri. L’ailier anglais des Gunners devrait arriver demain à Marseille… jour du match contre Liverpool en Ligue des champions (21h).

« Ce match peut changer la saison en Ligue des champions »

« Nwaneri ? Je le connais, c’est un bon joueur. Mais sur le mercato, il faut demander à Longoria, a souri Roberto de Zerbi, concentré sur le choc de mercredi à l’Orange Vélodrome. La préparation footballistique est plus difficile quand tu affrontes Liverpool, contrairement à la préparation mentale. C’est la progression que l’on doit avoir de notre côté. On doit penser que tous les matchs doivent être préparés de la même manière car notre histoire prouve qu’on peut gagner contre tout le monde. Ce match peut changer la saison en Ligue des champions. Je ne pense pas qu’il faille penser à un résultat pour changer une saison. Le plus important est la façon dont on joue le match. Même une défaite, comme au Trophée des champions, peut nous booster. »

« Je me sens très bien dans cette ville et ce club »

Interrogé sur son avenir après quelques doutes émis à ce sujet ces derniers jours, De Zerbi a été cash : il se voit encore longtemps à l’OM. « Mon focus est sur Marseille. Je voulais venir ici, je suis là avant un match très important et dans ma tête il n’y a rien d’autre. Je me sens très bien dans cette ville et ce club. » Enfin, le coach de l’OM est revenu sur la cruelle défaite contre le PSG début janvier au Koweit : « Dans le football, il y a deux équipes: une gagne et l’autre perd. Si tu arrives à mener juste avant la fin et tu perds, pour moi ce n’est pas vraiment une défaite. Contre le PSG au Trophée des champions, c’est une défaite qui va rester ancrée en moi, je ne vais pas l’oublier et vais y penser jusqu’à la fin de mes jours. »