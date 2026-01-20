À LA UNE DU 20 JAN 2026
[12:47]OM – Liverpool : De Zerbi fait une annonce cash sur son avenir, une recrue bouclée en pleine conférence de presse ! 
[12:16]FC Barcelone Mercato : après Alvarez, Flick a validé l’arrivée d’une star mondiale ! 
[11:50]FC Nantes : Anthony Lopes a dépassé la ligne rouge avec les supporters, la sanction est tombée
[11:30]Revue de presse : une recrue au LOSC pour oublier Igamane, Jacquet a tranché au au Stade Rennais, un flop de l’OM à Nice ?
[11:12]OM Mercato : accord pour Timber, Da Cunha a donné sa réponse à Marseille ! 
[10:55]ASSE Mercato : une grande menace écartée pour Larsonneur ? 
[10:31]Revue de presse espagnole : le Real Madrid recadre Bellingham, Dro met le feu au FC Barcelone !  
[10:07]OM Mercato : après Abdelli et Timber, Benatia met le feu et cible encore deux recrues dont une à Arsenal !
[09:50]ASSE : avant Reims, pluie de bonnes nouvelles pour Horneland… et les supporters !
[09:30]CAN 2025 : quelles sanctions pour le Sénégal après le chaos en finale ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : accord pour Timber, Da Cunha a donné sa réponse à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 11:12
💬 Commenter
Quinten Timber (Feyenoord)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato s’emballe à Marseille, où l’OM semble bien décidé à frapper fort. Le point sur tous les dossiers du moment dans le sens des arrivées hivernales.

Après plusieurs jours de rumeurs, les dirigeants de l’OM pourraient bien signer deux coups majeurs dans les prochaines semaines. Selon Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord de principe avec Feyenoord pour le transfert de Quinten Timber. 

Timber, divorce consommé avec Van Persie 

Le milieu international néerlandais serait donc tout proche de rejoindre l’OM, avec seulement quelques détails restant à régler. Le timing est parfait : Timber arrive en fin de contrat en juin prochain, et sa rupture avec son entraîneur Robin van Persie est déjà consommée. Une situation idéale pour l’OM, qui peut récupérer un profil de haut niveau sans dépenser une fortune, tout en se renforçant dans un secteur où la densité et la qualité sont indispensables pour jouer sur plusieurs tableaux.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Abdelli toujours dans le viseur, Da Cunha veut venir !

Mais le dossier ne s’arrête pas là : l’OM continue de pousser pour Himad Abdelli. Toujours d’après FM, le club phocéen a déjà trouvé un accord avec le joueur, mais Angers n’a pas validé la première offre. L’OM ne lâche pas et compte bien intensifier les discussions. Et si Abdelli se confirme, ce serait un renfort de poids au milieu. Lucas Da Cunha, le Français de Côme, déjà évoqué par Sky Italia, est bel et bien ciblé par l’OM. Il ne s’agit pas d’un écran de fumée. Mieux encore : selon Topskills Sports UK, le joueur aurait donné une réponse favorable pour rejoindre Marseille cet hiver. Une bonne nouvelle pour les dirigeants, mais il reste à convaincre le club italien, où Da Cunha brille cette saison par sa créativité et sa capacité à faire la différence.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot