La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le mercato s’emballe à Marseille, où l’OM semble bien décidé à frapper fort. Le point sur tous les dossiers du moment dans le sens des arrivées hivernales.

Après plusieurs jours de rumeurs, les dirigeants de l’OM pourraient bien signer deux coups majeurs dans les prochaines semaines. Selon Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord de principe avec Feyenoord pour le transfert de Quinten Timber.

Timber, divorce consommé avec Van Persie

Le milieu international néerlandais serait donc tout proche de rejoindre l’OM, avec seulement quelques détails restant à régler. Le timing est parfait : Timber arrive en fin de contrat en juin prochain, et sa rupture avec son entraîneur Robin van Persie est déjà consommée. Une situation idéale pour l’OM, qui peut récupérer un profil de haut niveau sans dépenser une fortune, tout en se renforçant dans un secteur où la densité et la qualité sont indispensables pour jouer sur plusieurs tableaux.

Abdelli toujours dans le viseur, Da Cunha veut venir !

Mais le dossier ne s’arrête pas là : l’OM continue de pousser pour Himad Abdelli. Toujours d’après FM, le club phocéen a déjà trouvé un accord avec le joueur, mais Angers n’a pas validé la première offre. L’OM ne lâche pas et compte bien intensifier les discussions. Et si Abdelli se confirme, ce serait un renfort de poids au milieu. Lucas Da Cunha, le Français de Côme, déjà évoqué par Sky Italia, est bel et bien ciblé par l’OM. Il ne s’agit pas d’un écran de fumée. Mieux encore : selon Topskills Sports UK, le joueur aurait donné une réponse favorable pour rejoindre Marseille cet hiver. Une bonne nouvelle pour les dirigeants, mais il reste à convaincre le club italien, où Da Cunha brille cette saison par sa créativité et sa capacité à faire la différence.