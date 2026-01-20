Si plusieurs dossiers avancent dans le bon sens, Medhi Benatia compte recruter pas moins de quatre recrues pour boucler ce mercato hivernal.

À une grosse dizaine de jours de la fermeture du mercato hivernal, l’OM accélère en coulisses. Selon le compte Le PetitOM, bien informé sur les arcanes du club phocéen, les dirigeants ont dressé un constat clair : le début de saison a parfois pêché, notamment au milieu de terrain. Résultat, Medhi Benatia a enclenché le mode urgence. Le diagnostic est posé. L’OM veut corriger ses manques pour aborder la seconde partie de saison avec un effectif plus équilibré et plus compétitif.

Un milieu de terrain au cœur des priorités

Plusieurs profils sont désormais clairement identifiés à l’OM. Première cible : un meneur de jeu. Un joueur capable de créer, d’accélérer le tempo et de faire le lien entre le milieu et l’attaque. Un profil qui a parfois fait défaut dans les moments clés. Deuxième priorité : un numéro 8 polyvalent. Un joueur capable de répéter les efforts, de se projeter, mais aussi d’apporter de la solidité à la récupération. Un maillon essentiel dans le système exigeant de Roberto De Zerbi. Les pistes menant à Himad Abdelli et Quinten Timber ont été ouvertes en ce sens.

Nwaneri ciblé à Arsenal en doublure de Greenwood

Troisième axe de travail : une doublure à Greenwood. L’OM souhaite sécuriser ce poste offensif, afin de ne pas dépendre d’un seul joueur sur la durée. Un renfort capable d’apporter des solutions immédiates, sans déséquilibrer l’effectif. D’après David Ornstein, le club phocéen veut ainsi se faire prêter Ethan Nwaneri jusqu’à la fin de saison. Aucun accord n’a encore été trouvé avec Arsenal pour son ailier droit de 18 ans mais il s’agirait d’un prêt payant sans option d’achat… Enfin, une quatrième piste reste à l’étude : celle d’un arrière gauche. Rien d’obligatoire, mais une opportunité pourrait être saisie si le bon profil se présente sur le marché.

Benatia accélère, l’OM veut finir fort

Avec encore une dizaine de jours pour avancer, l’état-major de l’OM sait que le temps presse. Benatia multiplie les pistes et les contacts pour offrir à De Zerbi un groupe plus complet, capable de tenir la cadence jusqu’au bout. L’objectif est clair : corriger les failles identifiées, rester compétitif sur tous les tableaux et tenter de finir la saison en beauté. À Marseille, le mercato est loin d’être terminé.