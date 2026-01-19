À LA UNE DU 19 JAN 2026
[12:29]OM Mercato : un nouveau départ officialisé !
[12:25]PSG : 4 signatures bouclées en plein Mercato et bientôt annoncées, c’est du très lourd ! 
[12:04]ASSE Mercato : un milieu défensif prometteur suivi par BlueCo tout proche de Saint-Étienne ! 
[12:00]FC Nantes : Anthony Lopes secoue violemment les Canaris avant Nice 
[11:46]OM Mercato : Fabrizio Romano annonce l’arrivée d’un crack de Feyenoord dans les 24 heures ! 
[11:28]Revue de presse : Thauvin (RC Lens) se lâche avant l’OM, le nouveau Camavinga à Rennes, Nice bientôt sous pavillon saoudien ? 
[11:14]OM Mercato : le club officialise une arrivée de premier plan au Vélodrome, accord total annoncé pour Abdelli !
[10:49]CAN 2025 : ce que Sadio Mané a dit aux Sénégalais pour les sortir du vestiaire en finale
[10:33]PSG – Sporting : le groupe dévoilé et déjà des absences qui pèsent lourd !
[10:22]Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : le plan secret de Chelsea pour Jacquet, qui a un rêve
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – Mercato INFO BUT! : Bakola discute avec un cador de L1

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 09:45
💬 Commenter
Darryl Bakola (OM)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Selon nos informations, le RC Strasbourg est très intéressé par le profil de Darryl Bakola (OM, 18 ans) sur ce mercato hivernal.

L’OM démarre une semaine décisive sur le plan sportif mais aussi pour la suite de son mercato. Dans ce contexte, la situation de Darryl Bakola (18 ans) pourrait se décanter cet hiver. Convoqué à Angers (5-2) après avoir disputé quelques minutes face à Bayeux en Coupe de France (9-0), le jeune milieu de terrain de 18 ans n’a pas disputé la moindre minute face au SCO, pendant que Roberto De Zerbi a préféré lancer Arthur Vermeeren, Matt O’Riley ou encore Angel Gomes.

Le RC Strasbourg apprécie Bakola

Un signal fort, difficile à ignorer, dans un contexte déjà tendu entre Bakola et la direction de l’OM et alors que les discussions autour d’une prolongation sont à l’arrêt. Selon nos informations, cette situation n’est pas passée inaperçue du côté du RC Strasbourg. Le club alsacien, en quête de renouveau au milieu et où Félix Lemaréchal était hors groupe contre le FC Metz ce dimanche (2-1), apprécie le profil de Bakola. Technique, volume de jeu, marge de progression : le milieu de l’OM coche toutes les cases du projet strasbourgeois.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Une offre de 9-10 M€ dans les tuyaux ?

Toujours selon nos informations, le RC Strasbourg pourrait prochainement passer à l’offensive. Un transfert estimé entre 9 et 10 millions d’euros est évoqué dès cet hiver, preuve que le dossier est pris très au sérieux en Alsace. Du côté de l’OM, l’avenir de Bakola semble plus que jamais s’écrire loin de la Canebière… à moins d’un retournement de situation inattendu ?

Bastien Aubert

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot