OM – Mercato INFO BUT! : Bakola discute avec un cador de L1

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, le RC Strasbourg est très intéressé par le profil de Darryl Bakola (OM, 18 ans) sur ce mercato hivernal.

L’OM démarre une semaine décisive sur le plan sportif mais aussi pour la suite de son mercato. Dans ce contexte, la situation de Darryl Bakola (18 ans) pourrait se décanter cet hiver. Convoqué à Angers (5-2) après avoir disputé quelques minutes face à Bayeux en Coupe de France (9-0), le jeune milieu de terrain de 18 ans n’a pas disputé la moindre minute face au SCO, pendant que Roberto De Zerbi a préféré lancer Arthur Vermeeren, Matt O’Riley ou encore Angel Gomes.

Le RC Strasbourg apprécie Bakola

Un signal fort, difficile à ignorer, dans un contexte déjà tendu entre Bakola et la direction de l’OM et alors que les discussions autour d’une prolongation sont à l’arrêt. Selon nos informations, cette situation n’est pas passée inaperçue du côté du RC Strasbourg. Le club alsacien, en quête de renouveau au milieu et où Félix Lemaréchal était hors groupe contre le FC Metz ce dimanche (2-1), apprécie le profil de Bakola. Technique, volume de jeu, marge de progression : le milieu de l’OM coche toutes les cases du projet strasbourgeois.

Une offre de 9-10 M€ dans les tuyaux ?

Toujours selon nos informations, le RC Strasbourg pourrait prochainement passer à l’offensive. Un transfert estimé entre 9 et 10 millions d’euros est évoqué dès cet hiver, preuve que le dossier est pris très au sérieux en Alsace. Du côté de l’OM, l’avenir de Bakola semble plus que jamais s’écrire loin de la Canebière… à moins d’un retournement de situation inattendu ?

Bastien Aubert