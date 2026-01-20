À LA UNE DU 20 JAN 2026
OM Mercato : Ulisses Garcia, plutôt le RC Lens que le Hellas Vérone ?

Par William Tertrin - 20 Jan 2026, 05:00
Ulisses Garcia (OM)
Et si le RC Lens, qui serait attentif à une opportunité au poste de piston gauche pour suppléer Matthieu Udol, voyait en Ulisses Garcia une option crédible ? Le Suisse, qui est en contacts avancés avec l’Hellas Vérone, ne joue plus du tout à l’OM et est abordable financièrement. Le débat est lancé !

« Une très bonne idée pour l’Europe la saison prochaine »

« Je pense que ça peut être une très bonne idée. Garcia est très peu utilisé par Roberto De Zerbi cette saison, et pourrait vraiment profiter d’un changement d’air pour relancer sa carrière et apporter immédiatement de la concurrence au poste. D’autant plus que, selon les échos, Lens serait à l’affût d’une belle opportunité pour suppléer Matthieu Udol, et Garcia — valorisé autour de trois millions d’euros — cadrerait parfaitement avec une stratégie de recrutement à la fois raisonnable et ambitieuse. Rappelons d’ailleurs que le profil de Garcia avait été étudié par le RCL à l’été 2023. Malgré tout, il faudrait réussir à exfiltrer Jhoanner Chávez avant, et ça ne s’annonce pas simple. De plus, Jean-Louis Leca a laissé entendre que le mercato allait se limiter à l’arrivée d’Haidara et d’un nouveau gardien.

Sportivement, Garcia est un latéral expérimenté (international suisse) passé par la Bundesliga et la Super League suisse avant son arrivée en Ligue 1, ce qui lui donne une base solide pour apporter de la stabilité défensive tout en participant au jeu vers l’avant si on lui en donne la confiance et les minutes nécessaires, avec en prime une quarantaine de matchs de Coupe d’Europe disputés. Même si son temps de jeu à l’OM a été limité, cela ne signifie pas qu’il manque de qualité : une fois relancé dans un rôle plus régulier chez les Sang et Or, il pourrait rapidement devenir un atout fiable sur le flanc gauche et une ressource utile pour l’équilibre de l’équipe, tout en restant une option abordable financièrement par rapport à d’autres pistes ».

William TERTRIN

« Ce n’est pas un bon profil »

« Déjà, je ne pense pas que l’Olympique de Marseille accepterait de renforcer un candidat à la Champions League (voire au titre), même avec un joueur sur lequel il ne compte pas. Ensuite, Ulisses Garcia n’est clairement pas un piston. Si j’étais méchant, je dirais qu’il a déjà du mal à être latéral gauche… Plus sérieusement, le Suisse est un joueur sérieux mais limité. Défensivement, il fait ce qu’il peut. Et offensivement, ce n’est pas bon du tout. Je ne le vois pas gérer son couloir avec le même talent qu’Udol. A mon sens, le Racing se tromperait de profil en allant sur lui. Dans le schéma utilisé par Sage, il faut des joueurs avec une grosse qualité physique, ce que Garcia n’a pas…

A Marseille, où il est arrivé il y a deux hivers, il a rapidement montré ses limites. C’est un latéral gauche à l’ancienne, qui se contente volontiers de bloquer son couloir. Au niveau offensif, ses centres trouvent rarement preneur car ils sont imprécis. Et ce n’est pas lui qui va dézoner pour essayer de marquer. Enfin, quand il est opposé à un adversaire rapide, ce qui arrive quand même souvent en Ligue 1, il est peu à son avantage. Cela fait beaucoup d’inconvénients… et de raisons de passer à autre chose ! »

Raphaël NOUET

