À LA UNE DU 20 JAN 2026
[07:45]ASSE Mercato : Kilmer officialise deux signatures, Horneland est totalement conquis ! 
[07:22]OM Mercato : double coup de tonnerre pour Angel Gomes ! 
[07:00]Sporting – PSG : une seule surprise dans le onze de Luis Enrique ?
[06:00]CAN 2025 : le sacre du Sénégal a un double impact positif à l’ASSE ! 
[05:00]OM Mercato : Ulisses Garcia, plutôt le RC Lens que le Hellas Vérone ?
[00:00]FC Barcelone : le cadeau de Lamine Yamal à sa mère qui fait fondre toutes ses groupies 
[23:30]Real Madrid Mercato : la petite phrase de Vinicius qui scelle son avenir définitivement !  
[23:00]PSG, FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Beraldo ! 
[22:40]CAN 2025 : Hakimi moqué par un ancien coéquipier du PSG après la finale
[22:07]FC Barcelone Mercato : 3 bonnes nouvelles dans le dossier Julian Alvarez
OM Mercato : double coup de tonnerre pour Angel Gomes ! 

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 07:22
Angel Gomes (OM)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Arrivé libre en provenance du LOSC l’été dernier, le milieu de terrain anglais Angel Gomes (25 ans) aurait demandé à quitter l’OM au cours du présent mercato.

Angel Gomes pourrait déjà plier bagage cet hiver. À 25 ans, le milieu anglais, annoncé comme un renfort technique du projet de l’OM cet été, se sait hors des plans premiers de Roberto De Zerbi cette saison et, selon L’Équipe, ses dirigeants lui auraient récemment et officiellement demandé  de se trouver un nouveau projet au mercato. 

« L’OM est prêt à ne pas exiger une folle somme »

Une version rapidement nuancée par Mohamed Toubache-Ter, qui apporte un éclairage différent et tout aussi révélateur : « C’est Angel Gomes qui désire partir de Marseille… en manque de temps de jeu, le joueur voudrait se donner les moyens de faire la Coupe du Monde 2026. Marseille est ok & ne compte pas le bloquer… mieux, Marseille est prêt à ne pas exiger une folle somme. »

Gomes veut disputer le Mondial 

Le message est clair : Gomes veut jouer, vite et régulièrement. L’objectif est limpide : rester visible aux yeux du sélectionneur anglais en vue du Mondial 2026. À Marseille, le temps de jeu n’a jamais vraiment décollé, malgré des attentes élevées à son arrivée. Sportivement, perdre Angel Gomes en pleine saison européenne serait un signal fort à l’OM. Symboliquement, voir un joueur arrivé libre repartir aussi vite pose question sur l’adéquation entre le projet de De Zerbi et certains profils recrutés. À quelques heures d’un choc face à Liverpool, Marseille avance sur un fil. 

