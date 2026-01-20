Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Arrivé libre en provenance du LOSC l’été dernier, le milieu de terrain anglais Angel Gomes (25 ans) aurait demandé à quitter l’OM au cours du présent mercato.

Angel Gomes pourrait déjà plier bagage cet hiver. À 25 ans, le milieu anglais, annoncé comme un renfort technique du projet de l’OM cet été, se sait hors des plans premiers de Roberto De Zerbi cette saison et, selon L’Équipe, ses dirigeants lui auraient récemment et officiellement demandé de se trouver un nouveau projet au mercato.

« L’OM est prêt à ne pas exiger une folle somme »

Une version rapidement nuancée par Mohamed Toubache-Ter, qui apporte un éclairage différent et tout aussi révélateur : « C’est Angel Gomes qui désire partir de Marseille… en manque de temps de jeu, le joueur voudrait se donner les moyens de faire la Coupe du Monde 2026. Marseille est ok & ne compte pas le bloquer… mieux, Marseille est prêt à ne pas exiger une folle somme. »

Gomes veut disputer le Mondial

Le message est clair : Gomes veut jouer, vite et régulièrement. L’objectif est limpide : rester visible aux yeux du sélectionneur anglais en vue du Mondial 2026. À Marseille, le temps de jeu n’a jamais vraiment décollé, malgré des attentes élevées à son arrivée. Sportivement, perdre Angel Gomes en pleine saison européenne serait un signal fort à l’OM. Symboliquement, voir un joueur arrivé libre repartir aussi vite pose question sur l’adéquation entre le projet de De Zerbi et certains profils recrutés. À quelques heures d’un choc face à Liverpool, Marseille avance sur un fil.