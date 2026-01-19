À LA UNE DU 19 JAN 2026
RC Lens : le climatiseur de l’OM snobe le Vélodrome

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 20:27
💬 Commenter
Wesley Saïd célébrant la victoire du RC Lens à Marseille l'an dernier avec Ruben Aguilar.
Auteur de deux buts contre l’OM au Vélodrome, l’attaquant du RC Lens Wesley Saïd a dépassionné le choc de samedi prochain

Les supporters lensois se souviennent forcément de la célébration de Wesley Saïd au Vélodrome le 26 septembre 2021. L’attaquant, qui venait de marquer de la tête le but du 3-2 définitif des Sang et Or face à l’OM, avait simulé un coup de froid, lui qui venait de climatiser l’enceinte du boulevard Michelet. Deux ans et demi plus tard, le 28 avril 2004, il pensait avoir de nouveau jeté un froid sur les supporters marseillais après avoir égalisé à la 77e. Mais les Phocéens avaient repris l’avantage à quelques minutes du coup de sifflet final. Leur seule victoire (en cinq matches) à domicile depuis la remontée du Racing.

« On va le jouer à fond comme on joue tous les matchs »

Auteur du but de la délivrance contre Auxerre (1-0), samedi, Wesley Saïd sera chaud au Vélodrome. Mais, au micro de Lensois.com, il a tenu à dédramatiser cette affiche, assurant que la pression était sur les épaules des Marseillais : « C’est confortable comptablement d’avoir huit points d’avance. Après, on sait très bien que c’est une grosse équipe. Ça va être une belle ambiance. Ça va être un choc. On va se préparer tranquillement. Je pense qu’ils ont plus la pression que nous à ce niveau-là. Mais nous, on va le jouer à fond comme on joue tous les matchs, comme on a joué le match contre Auxerre. Donc, il n’y a pas de différence ».

La saison dernière, même si Saïd n’avait pas marqué, le Racing avait déjà posé une énorme clim’ au Vélodrome. Alors en pleine déconfiture, le RCL, largement dominé pendant 90 minutes, avait marqué à la dernière seconde par Neil El Aynaoui.

