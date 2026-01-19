Interrogé sur les joueurs de Ligue 1 qui ne sont pas assez reconnus malgré leur talent, Pierre Ménès a spontanément cité le milieu malien du RC Lens Mamadou Sangaré.

Depuis le début de la saison, ils sont nombreux les joueurs du Racing Club de Lens à briller. Tous, en fait, ce qui explique que l’équipe de Pierre Sage soit en tête du championnat et a égalé la meilleure série de victoires consécutives du club (10). Mais Pierre Ménès a choisi d’en sortir un en particulier. Selon lui, Mamadou Sangaré est vraiment impressionnant, à tel point que le Racing n’est pas le même quand son milieu malien est absent, comme ces derniers temps en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

« C’est un joueur qui est appelé à une très grande carrière et qui va jouer dans un très grand club »

« Quels joueurs mériteraient une meilleure exposition médiatique ? Je pense à Mamadou Sangaré. On a vu lors de son entrée en jeu contre Auxerre (1-0), à son retour de la CAN, combien il avait changé le visage du Racing. C’est un joueur qui est appelé à une très grande carrière et qui va jouer dans un très grand club. »

Au vu des performances de Sangaré, on comprend mieux pourquoi le RC Lens n’a pas hésité à miser 8 M€ sur lui l’été dernier, alors qu’il évoluait au Rapid de Vienne. Aujourd’hui, il vaudrait quasiment le double (15 M€, selon Transfermarkt). Et vu les tarifs pratiqués en Angleterre, si un club de Premier League se lance sur lui l’été prochain, il y a fort à parier que les Sang et Or réaliseront une énorme plus-value.