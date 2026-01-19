Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le RC Lens a annoncé le recrutement du gardien Mathieu Gorgelin (35 ans), formé à l’OL et sans club depuis juin 2025, pour seconder Robin Risser.

Voilà un transfert que personne n’avait vu venir ! Le Racing Club de Lens a annoncé en début d’après-midi le recrutement de Mathieu Gorgelin jusqu’à la fin de la saison. Âgé de 35 ans, ce gardien formé à l’OL et qui est resté 14 ans chez les Gones était sans club depuis l’été dernier. Le Havre, où il évoluait depuis six saisons, n’a pas prolongé son bail. Après six mois d’arrêt forcé, Gorgelin rebondit donc du côté du Racing, où il secondera Robin Risser jusqu’en juin.

Gorgelin, 2 matches face à l’OM, 2 défaites

Pour son baptême du jeu chez les Sang et Or, il aura droit à l’ambiance volcanique du Vélodrome samedi. L’Olympique de Marseille ne lui réussit pas forcément puisque les deux fois où il a été titulaire face aux Phocéens, il a perdu (0-5 avec le Red Star en Coupe de France 2012, 1-3 avec Le Havre la saison dernière). Mais, depuis le banc, il a souvent vu l’OL faire des misères à l’autre Olympique, notamment dans son antre du boulevard Michelet.

A la fin de la saison, Hervé Koffi devrait faire son retour à Lens après son prêt très réussi à Angers. Se posera alors la question de la concurrence entre Robin Risser et le Burkinabé. Si ce dernier devait réclamer un transfert pour pouvoir continuer à être titulaire, Gorgelin pourrait voir son aventure en Artois prolongée.