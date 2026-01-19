Revue de presse : Thauvin (RC Lens) se lâche avant l’OM, le nouveau Camavinga à Rennes, Nice bientôt sous pavillon saoudien ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : Thauvin se lâche avant l’OM

Auteur d’une prestation décevante contre l’AJ Auxerre (1-0), Florian Thauvin garde toutefois de grandes ambitions au RC Lens avant de se déplacer à Marseille (samedi, 21h05). « Le coach me fait confiance. Il me laisse être un leader dans le vestiaire et sur le terrain. C’est quelque chose qui marche bien jusqu’ici. Ça nous arrive d’avoir des désaccords. Le coach, comme moi, on fait le maximum dans la direction du club. Pourvu que ça dure comme ça, a-t-il affirmé au micro de Téléfoot. Le titre ? L’avenir nous le dira, une chose est sûre. On va garder la même ligne de conduite et travailler dur. On doit garder cet esprit d’équipe, sinon on est morts. Avec les cadres, on s’assure de garder cet état d’esprit dans l’équipe. On verra ce qui se passera. On peut dire qu’on en rêve, un objectif, je ne sais pas. Être premiers à la moitié du championnat, c’est magnifique. On aimerait conserver cette place jusqu’au bout. Se dire qu’on joue le titre, ça peut nous rajouter une pression supplémentaire inutile. Il faut être honnêtes, notre effectif n’est pas taillé pour aller chercher le titre en début de saison. Si on arrive à réaliser une saison exceptionnelle, on ne va pas s’en priver. »

Le Havre : Digard satisfait après Rennes

Suite au point pris contre le Stade Rennais ce dimanche (1-1), Didier Digard n’a pas caché sa satisfaction en conférence de presse d’après match : « J’ai senti un gros collectif qui n’a jamais baissé les bras. C’est un état d’esprit qui nous offre des certitudes. »

FC Metz : Le Mignan congédié ce lundi ?

La défaite du FC Metz hier face au RC Strasbourg (1-2) a placé un peu plus Stéphane Le Mignan sur la sellette. D’après L’Équipe, le président Bernard Serin pourrait bien être tenté de lâcher son entraîneur de 51 ans, en fin de contrat le 30 juin. Ils doivent se rencontrer dans les prochaines heures.

Paris FC : Kebbal en pleine forme

Auteur d’une solide prestation à Nantes (2-1), Illan Kebbal a confirmé ses bonnes dispositions depuis son retour de la CAN 2025. « J’ai passé un mois sans jouer à la CAN, c’est énorme, a confié l’ailier du Paris FC après la rencontre. En termes de rythme, de premier souffle, je ne suis pas au maximum de mes moyens. J’étais mieux qu’au Parc mais, à la fin, j’étais un peu fatigué, ça ne me ressemble pas. Si aujourd’hui je suis aussi performant, c’est grâce à mes coéquipiers qui me cherchent souvent, essaient de me mettre dans les meilleures dispositions. Je ne peux que les remercier. »

RC Strasbourg : les supporters en colère

Plusieurs centaines de supporters du RC Strasbourg ont manifesté ce dimanche dans les rues de la ville pour dénoncer la multipropriété, avant le derby. Répondant à l’appel de quatre associations de supporters, dont les Ultra Boys 90, le cortège s’est élancé en début d’après-midi derrière une banderole explicite : « Non à la multipropriété. » Une mobilisation pacifique, mais massive, symbole d’un malaise persistant autour de la gouvernance du club.

"Non à la multipropriété": manifestation massive des supporters de Strasbourg avant le derby contre Metz https://t.co/q0cPLiIFe8 pic.twitter.com/8HShJPiPlY — SOCCERTIME (@SoccertimeNew) January 18, 2026

OGC Nice : le Gym bientôt sous pavillon saoudien ?

Un temps intéressée par le possible rachat de l’OM, l’Arabie saoudite semble toujours en quête d’une opportunité en France. Selon Média Foot, un projet comme celui de l’OGC Nice ne laisse pas indifférent plusieurs acteurs saoudiens actuellement en veille active… Cet intérêt pour le Gym intervient après l’annonce du patron des Aiglons, Jim Ratcliffe, de revoir ses prétentions à la baisse. Le média Bloomberg affirme qu’en coulisse, le boss niçois indique être enclin à baisser son prix pour faciliter le rachat du club. Si le montant attendu n’a pas filtré, ce changement pourrait clairement réintéresser de potentiels investisseurs. Le positionnement actif des derniers jours en provenance d’Arabie saoudite est clairement à surveiller…

LOSC : fin de saison pour Igamane !

En conférence de presse, Walid Regragui a annoncé qu’Hamza Igamane avait subi une très grave blessure lors de la finale de la CAN 2025 face au Sénégal (0-1, ap). « Hamza Igamane, je pense qu’il s’est fait les ligaments croisés. Ca n’a rien à voir avec la blessure qu’il avait déjà. Bon rétablissement. Il a peut-être perdu encore 6 mois de sa saison. On va essayer d’être positif, surtout pour lui. C’était écrit, c’est comme ça. » Le LOSC en payera les pots cassés.

Stade Rennais : le futur Camavinga déjà au club ?

Alors qu’Ouest-France a récemment publié un article sur Thyméo Hanuyrwimana Ferreira Cruz, joueur de l’Académie du Stade Rennais qui a tout du jeune prodige, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a appelé au calme : « Top talent. Je n’aime pas mettre en avant des joueurs aussi jeunes mais il est vraiment spécial. Rennes vient d’ailleurs de lui faire signer un accord de non-sollicitation. En interne, le club lui prédit une trajectoire à la Doué ou Camavinga. Laissons-le grandir sereinement. »

❗️Top talent. Je n’aime pas mettre en avant des joueurs aussi jeunes mais il est vraiment spécial. Rennes vient d’ailleurs de lui faire signer un accord de non-sollicitation. En interne, le club lui prédit une trajectoire à la Doué ou Camavinga. Laissons-le grandir sereinement. https://t.co/PXAH136V3P — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 16, 2026

AS Monaco : Faes pas qualifié à Madrid

La Ligue des champions est la bienvenue pour se changer les idées, côté monégasque. Une compétition dans laquelle Sébastien Pocognoli est invaincu depuis son arrivée en Principauté (2 victoires, 2 nuls) alors qu’il reste sur sept défaites en huit matches de Ligue 1. Évidemment, le technicien belge, dont le statut est forcément précaire, n’a pas encore eu à affronter de mastodontes européens comme ce sera le cas demain sur la pelouse du Real Madrid.

Pour le déplacement au Bernabeu, L’Équipe affirme que Pocognoli pourra compter sur le retour de Thilo Kehrer, suspendu contre Lorient (1-3). Le défenseur allemand devrait logiquement reprendre la place occupée contre les Merlus par la recrue Wout Faes, qui ne pourra pas être qualifié avant d’éventuels play-offs en février. Sur le côté droit, Vanderson, qui a joué vingt minutes vendredi après un mois d’absence (quadriceps), postule à une place. Encore suspendu pour un match de L1 après son expulsion contre l’OL (1-3, le 3 janvier), le milieu Mamadou Coulibaly pourra également faire le déplacement.