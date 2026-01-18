À LA UNE DU 18 JAN 2026
OM Mercato : les négociations sont lancées pour un ancien du RC Lens !

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 17:59

Anis Hadj Moussa en action avec l'Algérie à la CAN.
Le marché des transferts s’anime autour d’Anis Hadj Moussa, jeune ailier droit au potentiel explosif, actuellement sous contrat avec Feyenoord. Marseille, Chelsea et Benfica se livrent une bataille acharnée pour tenter d’attirer le joueur formé au RC Lens de 2018 à 2022. Si l’OM aurait pris une longueur d’avance, la tension monte au fil des négociations alors que l’enjeu financier s’annonce considérable.

L’OM passe à l’offensive pour Hadj Moussa

L’Olympique de Marseille joue sa carte à fond dans le dossier Hadj Moussa en ouvrant officiellement les discussions avec Feyenoord, comme le rapporte le compte X @topskillsportuk. Les deux clubs ont déjà noué des relations avec le transfert d’Igor Paixão l’été dernier. La direction marseillaise veut frapper un grand coup au mercato, convaincue que l’international algérien, 23 ans, apporterait une nouvelle dynamique offensive. Son ascension en Eredivisie, sa polyvalence sur les ailes et ses statistiques solides (7 buts, 3 passes décisives en 23 matchs cette saison) ont poussé Marseille à accélérer. Les dernières informations indiquaient néanmoins que l’OM partait de très loin, et qu’Hadj Moussa ne devrait pas rejoindre Marseille.

Chelsea et Benfica, rivaux en embuscade

Si le club phocéen mènerait la danse, la concurrence n’a rien d’artificiel : Chelsea suit de près chaque mouvement du dossier, prêt à bondir au premier faux pas marseillais. Benfica, de son côté, reste en retrait mais cultive un intérêt discret et sérieux, surveillant la situation sans s’exposer. Cette rivalité européenne place le dossier Hadj Moussa sous haute tension, chaque candidat patientant, prêt à dégainer dès que l’occasion se présente.

Un transfert estimé à 30 millions d’euros

Le prix fixé par Feyenoord (30 millions d’euros) reflète la dimension stratégique du transfert. Actif dans 83% des matches cette saison, Hadj Moussa n’est pas seulement une promesse, il est déjà une valeur sûre. Cet investissement record s’explique par la progression rapide de sa valeur marchande. Pour Marseille, s’aligner sur une telle somme serait un acte fort, potentiellement décisif.

Rien n’est encore joué dans ce feuilleton mercato. Ce jeune talent algérien, dont le contrat court jusqu’en 2030, doit désormais choisir le projet qui marquera un tournant dans sa carrière.

