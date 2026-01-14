La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 23 ans) figure bel et bien sur les tablettes de l’OM au mercato hivernal, le club phocéen part de très loin dans ce dossier.

Le mercato hivernal de l’OM pourrait bien connaître un premier gros coup d’arrêt. Anis Hadj Moussa, l’ailier algérien de 23 ans de Feyenoord, figure officiellement sur les tablettes marseillaises. Medhi Benatia a activement travaillé sur le dossier, mais la réalité financière du club phocéen semble mettre un frein énorme à cette opération.

Hadj Moussa trop cher pour l’OM

Selon Média Foot, Hadj Moussa est la cible n°1 de l’OM, mais les négociations n’avancent pas. Entre les exigences du Feyenoord et ce que Marseille peut investir, l’écart est pour le moment trop important. Le club phocéen doit donc revoir ses ambitions à la baisse. Et comme si cela ne suffisait pas, une deuxième mauvaise nouvelle complique encore plus le tableau : Liverpool est sur les rangs.

Liverpool a bien avancé avec Feyenoord

Africafoot fait savoir que les Reds ciblent Hadj Moussa comme futur successeur de Mohamed Salah, avec des discussions déjà avancées avec Feyenoord. Les Anglais disposent des moyens financiers pour conclure rapidement et pourraient doubler l’OM dès ce mercato hivernal. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 15 matchs cette saison, Hadj Moussa est sous contrat jusqu’en juin 2030 et sa valeur est estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Son club estime un possible transfert à 30 M€, ce qui semble donc trop haut pour les finances marseillaises.