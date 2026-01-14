À LA UNE DU 14 JAN 2026
[13:19]FC Nantes INFO BUT! : une piste tombe à l’eau en défense
[13:00]OM Mercato : un géant de Ligue des Champions prêt à lâcher 100 M€ pour Greenwood dès janvier !
[12:55]RC Lens : un renfort de poids avant Auxerre
[12:47]PSG Mercato : furax pour Dembélé, Campos relance un crack du FC Barcelone ! 
[12:45]OM, Stade Rennais, OL, RC Lens : Coupe de France : la programmation des 8es de finale est tombée
[12:37]OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Griezmann !
[12:30]Stade Rennais Mercato INFO BUT! : Désiré a tenté un ex chouchou de l’ASSE en Ligue 1
[12:11]ASSE Mercato : Kilmer a enfin acté la signature d’un milieu, Perrin a été grandiose ! 
[11:52]OM Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Anis Hadj Moussa !
[11:39]FC Nantes Mercato : un buteur totalement inattendu a signé ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Anis Hadj Moussa !

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 11:52
💬 Commenter
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 23 ans) figure bel et bien sur les tablettes de l’OM au mercato hivernal, le club phocéen part de très loin dans ce dossier.

Le mercato hivernal de l’OM pourrait bien connaître un premier gros coup d’arrêt. Anis Hadj Moussa, l’ailier algérien de 23 ans de Feyenoord, figure officiellement sur les tablettes marseillaises. Medhi Benatia a activement travaillé sur le dossier, mais la réalité financière du club phocéen semble mettre un frein énorme à cette opération.

Hadj Moussa trop cher pour l’OM

Selon Média Foot, Hadj Moussa est la cible n°1 de l’OM, mais les négociations n’avancent pas. Entre les exigences du Feyenoord et ce que Marseille peut investir, l’écart est pour le moment trop important. Le club phocéen doit donc revoir ses ambitions à la baisse. Et comme si cela ne suffisait pas, une deuxième mauvaise nouvelle complique encore plus le tableau : Liverpool est sur les rangs. 

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Liverpool a bien avancé avec Feyenoord 

Africafoot fait savoir que les Reds ciblent Hadj Moussa comme futur successeur de Mohamed Salah, avec des discussions déjà avancées avec Feyenoord. Les Anglais disposent des moyens financiers pour conclure rapidement et pourraient doubler l’OM dès ce mercato hivernal. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 15 matchs cette saison, Hadj Moussa est sous contrat jusqu’en juin 2030 et sa valeur est estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Son club estime un possible transfert à 30 M€, ce qui semble donc trop haut pour les finances marseillaises. 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot