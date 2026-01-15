OM Mercato : la tendance se confirme pour Anis Hadj Moussa

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) ne se dirigerait pas vers une arrivée à l’OM cet hiver.

L’Olympique de Marseille s’active pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi lors du mercato hivernal. À la recherche notamment d’une doublure à Mason Greenwood, les dirigeants marseillais cibleraient l’ailier droit du Feyenoord Rotterdam, Anis Hadj Moussa.

Anis Hadj Moussa, pas une priorité pour l’OM !

Toutefois, comme l’a indiqué Média Foot, une arrivée du joueur à Marseille cet hiver ne serait pas vraiment d’actualité. Une informations confirmée par La Tribune Olympienne. D’après ce suiveur de l’OM, l’intérêt du club phocéen pour l’international algérien serait bien réel, mais le dossier resterait peu avancé pour le mercato actuel. À ce stade, le joueur formé au RC Lens ne figurerait pas parmi les priorités de l’actuel troisième de Ligue 1 sur le marché des transferts.

Estimé à 30 millions d’euros par son club, Anis Hadj Moussa apparaît en outre trop cher pour l’OM, qui doit également composer avec la concurrence de Chelsea et de Liverpool sur ce dossier.