À LA UNE DU 15 JAN 2026
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
[07:50]FC Nantes Mercato : après Sissoko, trois nouvelles recrues en approche ?
[07:26]PSG Mercato : Rashford préfère le FC Barcelone, Barcola sacrifié ?
[06:58]OM Mercato : la tendance se confirme pour Anis Hadj Moussa
[06:00]ASSE : Horneland limogé ? Les supporters des Verts ont tranché !
[05:00]Real Madrid : n’y avait-il pas mieux qu’Arbeloa pour l’après Xabi Alonso ?
OM Mercato : la tendance se confirme pour Anis Hadj Moussa

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 06:58
💬 Commenter
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam)
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) ne se dirigerait pas vers une arrivée à l’OM cet hiver.

L’Olympique de Marseille s’active pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi lors du mercato hivernal. À la recherche notamment d’une doublure à Mason Greenwood, les dirigeants marseillais cibleraient l’ailier droit du Feyenoord Rotterdam, Anis Hadj Moussa.

Anis Hadj Moussa, pas une priorité pour l’OM !

Toutefois, comme l’a indiqué Média Foot, une arrivée du joueur à Marseille cet hiver ne serait pas vraiment d’actualité. Une informations confirmée par La Tribune Olympienne. D’après ce suiveur de l’OM, l’intérêt du club phocéen pour l’international algérien serait bien réel, mais le dossier resterait peu avancé pour le mercato actuel. À ce stade, le joueur formé au RC Lens ne figurerait pas parmi les priorités de l’actuel troisième de Ligue 1 sur le marché des transferts.

Estimé à 30 millions d’euros par son club, Anis Hadj Moussa apparaît en outre trop cher pour l’OM, qui doit également composer avec la concurrence de Chelsea et de Liverpool sur ce dossier.

